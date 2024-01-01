東方民調：減廢政策只識收錢 配套不足地點不便

垃圾徵費將於今年4月1日實施，市民需購買指定垃圾袋掉垃圾。不少市民趁着聖誕假期提早「大掃除」，導致多區垃圾站爆滿，部分綠在區區回收點亦因假期休館門外堆積大量雜物。「東方傳媒民意調查」結果顯示，不少受訪者坦言未養成分類回收習慣，有逾三成人更稱無做回收，主要原因是回收設施不足或回收點不方便；有受訪者仍對垃圾徵費一知半解，逾六成更稱不會因為徵費而減少垃圾。受訪者又批評政府推出多項減廢政策只識收錢，回收配套卻不到位，市民被迫「畀錢」掉垃圾。

落實垃圾徵費後，市民可購買9種大小的指定垃圾袋，分別放置3公升至100公升垃圾，垃圾袋售價由3毫至11元不等，基本收費按每公升垃圾收0.11元計算，至於指定標籤則劃一收費每個11元，該標籤多為丟棄大件垃圾所用。政府預計，數千個零售點，包括超級市場、便利店、網上平台等會獲授權出售垃圾袋和指定標籤。垃圾徵費後，預料3至4人家庭每日約需花費1.5元垃圾費，即每月垃圾徵費的開支約為30至50元。

臨近徵費 42%人憂垃圾圍城 「東方傳媒民意調查」於上周四至六以手機東網APP成功訪問555名18歲或以上市民，結果顯示，對於長假期間出現垃圾圍城，42%受訪者擔心臨近徵費恐情況惡化；40%直指回收服務不敷需求；13%認為須評估回收需要。

當問及現時有否做家居垃圾分類回收，45%受訪者表示，只有小部分垃圾有做回收；32%稱無做回收，未養成習慣；17%表示有做回收，除了廚餘；僅3%指有做回收，包括廚餘。

對於窒礙受訪者做垃圾分類回收意欲，42%指主要原因是回收設施不足；21%稱回收點不方便；20%表示分類麻煩或不懂分類；13%稱欠誘因。

受訪者亦認為，綠在區區回收站服務有不足之處，43%稱地點不便利；38%指需增設流動回收站；11%認為需延長開放時間。

67%受訪者指不會減少垃圾 對於政府今年實施垃圾徵費措施，39%受訪者批評當局未做好源頭分類循環再用；32%坦言仍一知半解；25%轟廚餘回收渠道不足。與此同時，有67%受訪者指自己不會因為實施垃圾徵費而減少垃圾；只有33%表示會減少。

政府近年推出多項減廢政策，50%批評當局只識收錢，回收配套不到位；29%斥閉門造車，添煩添亂；15%指未有促進垃圾回收業。

受訪者指不會因為垃圾徵費減少垃圾。 4月1日實施垃圾徵費，市民需購買指定垃圾袋。 東方傳媒民意調查