趕領免費飯盒 棄用行人過路處 八旬翁捱撞 捲車底亡

老翁亂過馬路遇禍慘死！紅磡一名八旬翁，昨日中午擬趕往排隊領取免費飯盒，懷疑棄用行人過路處而胡亂闖過馬路，遭一輛垃圾車撞倒兼捲入車底昏迷。老翁被救出時已奄奄一息，送院經搶救後宣告傷重死亡。執法人員圍封現場調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」罪，拘捕肇事垃圾車司機，呼籲目擊意外經過市民提供資料。

現場為民裕街17號對開，昨日中午約12時，一輛垃圾車駛至上址時，左車頭意外撞及一名手拉行李篋走過馬路的姓林（86歲）老翁，他倒地後復被捲入車底，身體重創浴血昏迷。司機慌忙停車報案，救護車接報到場將林翁送院時，他已無任何知覺，抵院經搶救後證實返魂乏術。現場留下血漬、染血鴨舌帽、行李篋、一對皮鞋、保溫袋及假牙等物品。

垃圾車司機涉危駕被捕 執法人員經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」罪，拘捕肇事的姓蔡（42歲）垃圾車男司機，並將他帶走作進一步調查。

據悉，林翁家住紅磡邨，事發時疑正前往附近食店排隊，準備領取免費飯盒。在距離意外現場約10米外，設有行人過路設施，不排除林翁未有使用行人過路設施，而不幸遇上意外身亡。食店負責人鄭先生稱，獲悉意外後「心情梗係唔好啦」，他呼籲前來領取飯盒的長者遵守交通規則，「千祈唔好心急衝過馬路」。鄭又指，其食店每日派發180個由善長捐贈的飯盒。

的士猛撼貨車釀5人傷 此外，昨日下午2時許，一輛密斗貨車停泊於沙田沙角街博康邨對開，姓孫（27歲）男司機落車處理貨物，姓謝（35歲）男跟車則留在車上等候。期間，一輛沿沙角街往大涌橋路方向駛至之的士，懷疑失控猛撼貨車車尾，將其推上行人路始停下。的士左車頭損毀，車頭蓋凸起摺曲。

意外中，謝男報稱頭、手及頸痛，的士姓楊（39歲）男乘客及其兩子一女（12至17歲），分別手指受傷及感到不適，5人俱由救護車送院治療。姓林（74歲）的哥則無恙，與孫在現場協助調查事故原因。