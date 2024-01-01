垃圾徵費 大多物管未與業主談妥細節

【本報訊】今年4月1日起本港正式實施垃圾收費，物業管理監管局（下稱物監局）日前發表網誌「物管非常事」，稱上月起向全港持牌物管公司發問卷，收到逾兩成公司回覆，顯示僅5%至11%公司表示已完成環保署建議，就處理違規垃圾處理安排、費用及攤分等與服務對象達成共識，物監局指僅餘3個月時間，時間趕急。

本港目前有759間物業管理公司，這批公司在超過5,800個不同類型物業、逾66萬個單位提供服務，包括住宅、工商業樓宇、食肆、酒店、商場及街市。物監局早前向物業管理界派問卷，獲23%持牌物管公司回覆，結果顯示89%至97%受訪公司稱正進行環保署建議的首兩階段準備工作，僅5%至11%表示已完成環保署首階段建議，完成次階段的公司則佔6%至7%。

僅餘3個月籌備 時間趕急 有5%受訪公司完成向業戶宣傳教育，包括解釋垃圾收費模式、垃圾收集/處理流程和安排，以及處理大型、違規、公用地方指定袋所涉費用等。調查歸納受訪公司意見，包括期望環保署積極跟進物管公司就違例的舉報、加強回收配套設施等。

物監局主席黃江天關注，現僅餘3個月就要推行垃圾徵費，物管公司未必能準備妥當，例如較小規模物管公司和三無大廈最令人擔心。他稱已向環保署提交調查結果，冀助當局「對症下藥」，疏導障礙，料有6個月適應期，不會有太大混亂。業界及市民準備不足，主因資訊不清，如市民未完全知道屆時可到哪裏買指定袋。