櫻桃街 旱季截流器減水污 避風塘臭氣未解決

議員促跨部門合作改善 水質污染變「臭港」。多名議員日前應政府部門邀請，到九龍區多個地點考察水質問題，官員即場介紹櫻桃街箱形雨水渠旱季截流器。議員梁美芬事後形容「革命尚未成功」，指多個地區的水質和氣味雖有改善，但仍有進步空間，她認為旱季截流器只是短期目標，改善維港水質必須政府跨部門合作，多管齊下採取各種針對性措施。

針對油麻地避風塘的水質及臭味問題，渠務署前年在櫻桃街箱形雨水渠出口興建旱季截流器。渠務署署長莫永昌指櫻桃街箱形雨水渠是西九龍區的主要排水管道，由8條大型箱形雨水渠組成，每一條高3.5米，闊4.8米，收集九龍塘、旺角及太子一帶的雨水，沿地底管道輸送往油麻地避風塘的出水口，繼而排放至大海。

上蓋休憩空間正綠化將開放 在沒有天雨的日子，為免不同程度污染的「市區旱流」沿排水管道流往避風塘，全自動操作的旱季截流器就會關上閘門，將「市區旱流」引向新建管道並流向泵房，然後輸送往污水處理廠，當管道內的水位達至某個水平，閘門便會敞開進行排洪模式。在去年上旬，署方已為旱季截流器進行測試，相關氣味問題有明顯改善，該署會繼續檢視測試結果和持續調校，以期達到更佳的效果。

為落實「一地多用」的倡議，旱季截流器興建時把位置稍為移後，騰出長約85米的空間以延伸大角咀海濱長廊，並已開放予公眾使用；而面積約兩個籃球場大小的旱季截流器上蓋則成為休憩空間，現正進行綠化和安裝遊樂設施，相信快將向公眾開放。

莫永昌指佐敦谷的旱季截流器已啟用多年，櫻桃街是最新的一個，署方將陸續推出不同地區的旱季截流器工程，希望在立法會取得撥款之後，荃灣、紅磡、銅鑼灣及灣仔東等4個旱季截流器能於今年動工。

另外，近期亦採用機械人進行大量清理淤泥工作，他指較過去用蛙人清理，無疑更有效率、亦更安全，加上在區內找到渠管錯駁位置，已安排糾正工作，預料完成後水質會進一步改善。

環境保護署署長徐浩光指署方已努力尋找重點污染源、追查有否渠管錯駁或破損，並形容「追水」的工作卓有成效，氣味減少一半。紅磡同尖沙咀的成績尤佳，例如參加維港渡海泳的議員鄭泳舜及國內外泳手都指水質良好。

梁美芬則認為雖然有參與渡海泳的議員對水質「收貨」，但接觸的水質只是「面嗰浸」。她承認維港水質確有改善，有關投訴減少，但臭味仍間歇飄來，可見問題未徹底解決，指旱季截流器只是第一步，而水質污染源是多元的，如避風塘附近的作業船隻會悄悄地排放污染物，便牽涉要加派船隻巡邏，然而此舉卻超出環保署的管理範圍。她呼籲要由政務司司長帶領跨局合作，包括環境局、海事處、民政處和渠務署等，這才能更高效處理水質污染。記者徐家浩