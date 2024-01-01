香港公園藝趣坊 今年逢周末假日舉行

【本報訊】康樂及文化事務署轄下香港公園，將由今年1月1日起，逢星期六、日及公眾假期舉行新一期「藝趣坊」。市民可在暢遊該公園時，參觀傳統及新興手工藝品和藝術服務的攤位。

香港公園第24期「藝趣坊」於今年1月1日至12月31日期間，逢星期六、日及公眾假期中午12時至下午6時，在該公園的茶具文物館旁的戶外地方舉行。場內共設有10個攤位，除了展出及售賣各種精緻的手工藝品，亦提供繪畫和人像素描等藝術服務。

除香港公園外，「藝趣坊」亦分別在九龍公園和維多利亞公園舉行。九龍公園第25期「藝趣坊」由即日起至今年5月26日，逢星期日及公眾假期下午1時至7時在該公園長廊舉行。場內設有16個攤位提供花藝和飾物等手工藝品，以及繪畫和扭氣球等藝術服務。

維園第22期「藝趣坊」則由即日起至今年8月25日，逢星期日及公眾假期上午10時至下午6時在維園的音樂亭舉行。場內共設有10個攤位，展出及售賣皮革和飾物等手工藝品，以及提供攝影和書法等藝術服務。