60號柴油電動機車 鐵路博物館展出

【本報訊】本港70年代最後一批引入的柴油電動機車，近年全數退下火線，其中服務香港近半世紀於2021年退役的60號機車喬沛德號，3個月前落戶鐵路博物館，成為新展品。康樂及文化事務署團隊花逾一年修復車身和規劃運送方案，讓市民可以一睹火車頭的風采。

修復逾一年 運送成挑戰 康文署修復團隊去年6月進駐停泊了該火車頭的羅湖機車行車室，展開修復工作。該署二級助理館長黃潤釗說，團隊要先記錄車身當時狀況，再制訂修復方案。機車曾長期在戶外風吹日曬，油漆有褪色和剝落，因此要除銹並重新髹上防銹漆和顏色面油。

要還原神髓，為車身顏料準確配色是重點之一，黃潤釗續說，當中藍色的部分，幸運地可以在車身找到一個較隱蔽、不見光的地方，顏色較接近原始狀況，提供一個較準確的參考，讓團隊調配相應顏色。

運送龐然大物到博物館又是另一挑戰。康文署一級助理館長黃銘軒表示，團隊先利用電腦模擬整個運送和裝嵌過程，考慮運送路線的道路承重能力和高度限制。因為如果車身與轉向架一起運送，會超出道路高度限制，因此要先把展品分離，並小心計算路段安全，避免碰撞；並須在深夜進行，把影響減到最小。機車進入博物館前，也要事先修剪館內的樹木和建立基座，讓吊運工具可在場地內使用。

康文署一級助理館長陳家亮表示，鐵路博物館已收藏51號柴油電動機車，主要用作闡述關於客運服務的歷史，希望透過60號機車補充關於香港貨運的歷史，以及與香港經濟發展的關係。