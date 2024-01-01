東呼即應：小天瑜情況惡化 父遺憾真相未白

【本報訊】《東呼即應》播出超過3個月，一直跟進大小社會議題，為市民拆解問題癥結，各界齊聲讚好。其中8歲女童周天瑜醫療事故引起各界關注，天瑜爸爸向《東呼即應》講述女兒現時情況轉差，隨時有生命危險，直指院方仍欠他一個交代，甚至可能到天瑜離世後都不知道真相，覺得是很大遺憾。

天瑜懷疑因醫療事故而成為植物人，天瑜爸爸周先生早前到灣仔警察總部就事件錄口供，堅持追究涉事手術麻醉科醫生在事件中的刑事責任。不過，天瑜最近情況惡化，持續出現低血壓、心跳減慢，可能心臟開始衰竭，周先生表示，天瑜正使用強心藥，資深護士指這個情況隨時有生命危險。周先生憶述天瑜以往情況亦曾轉差，用藥後會好轉，但今次進行多項檢查均無發現發燒和發炎等情況，卻仍心跳減慢、血壓降低，反映本身臟器功能變差，健康狀況開始走下坡。

就天瑜的醫療事故，周先生已與院方在民事索償上達成了和解，不過他堅持認為，在道理或者責任上，院方仍欠他一個交代，至少要向他及公眾交代事件如何發生、當中何處出錯。他指，迄今為止無收到院方正式通知，天瑜為何會出意外，院方亦沒有承認過犯錯；到如今天瑜情況轉差，甚至可能在她過世後仍不知道真相，覺得是很大的遺憾。

感謝本報介入 斥院方欠交代 小天瑜的醫療事故，令無數港人牽掛，集氣祈求天瑜早日甦醒。周先生接受《東呼即應》的專業及用心採訪時，盡訴心中苦，直斥事件非常不合理、不合邏輯、漏洞百出，院方竟然可以於事後更改醫療紀錄，令他感到非常不公平。

在報道出街一星期後，執法部門從刑事方向接手事件，周先生十分感謝《東方日報》和《東呼即應》就事件作出報道，認為社會太需要《東呼即應》此類平台，讓小市民伸冤或監察政府。

周先生多年來為愛女爭取公義而苦無寸進，直到《東呼即應》採訪團隊介入，事件才出現轉機，可惜天瑜遲遲未等到真相大白。《東呼即應》多次為民請命，拆解問題癥結，同時為苦主發聲，真正做到急民所急，市民冤屈得到伸張，社會怨氣自然得以減少，本港正正需要這種正能量。