東呼即應：東呼發聲房署即應 苦主可提中轉屋申請

喪失公屋母女心傷 報道一出廣泛回響 《東呼即應》早前收到市民Grace求助，指疫情期間陪母親到內地求醫，惟因緊急封關被困內地3年，待復常回港後卻被指濫用公屋遭到沒收，事主即使多番解釋亦無補於事。《東呼即應》報道事件後，房屋署立即聯絡Grace，並着她申請中轉屋。Grace感謝《東呼即應》幫她發聲、為民請命。

被沒收公屋的報道刊出後，Grace獲得不少朋友主動關心，房屋署亦立即聯絡Grace，表明會提供協助，而近日亦有新進展。

「希望新一年新的開始」 Grace對《東呼即應》說：「報道出咗之後，房屋署都有即刻搵我囉！咁就叫我申請中轉屋，房署嗰邊都幾重視，起碼唔會唔睬唔理。好多謝你哋呀真係！全靠你哋發聲，原來個社會有咁大回應。」她又說：「希望新的一年新的開始，好多謝你哋幫我發聲、為民請命，你哋真係好好！」

公屋供應嚴重短缺，但濫用公屋資源的情況亦屢見不鮮。根據《房屋條例》，公屋住戶如丟空單位或超過3個月非經常居住，即算濫用公屋，房署有權沒收單位。去年4月至11月，已成功追回約2,000宗，因租戶濫用公屋和違反租約或房屋政策，而收回的公屋單位。

年近6旬的Grace住在牛頭角彩盈邨15年，與85歲母親（李女士）相依為命，惟其母近年來多病纏身，包括糖尿病及白內障等，但鑑於香港公立醫院覆診排期長，她擔心媽媽病情惡化，決定帶對方回內地求醫。

事實上，她一直內地與香港兩邊走，但直至2020年初因疫情關係緊急封關，為了照顧媽媽，只好暫緩回港計劃，讓媽媽繼續在內地接受治療，至熬到去年兩地通關終能回港。

由於她3年沒有返港居住，公屋單位丟空，被指涉嫌濫用公屋，即使當時她已向房署上訴解釋原委，惟仍遭駁回，公屋最終被房署收回。面對無處安身的苦況，她早前向《東呼即應》求助。

李女士行動不便，需坐輪椅出入。 東呼即應爆料熱線 東網版面新設計一撳即睇