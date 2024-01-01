電子系統頻故障 當局稱出台須具「底線思維」

【本報訊】香港要發展為國際創科中心，但政府的電子系統卻屢生事故。政府昨指大部分的事故都涉及技術故障，或與工作流程有關，當局已向相關部門提供技術支援，並提出了建議，重申現時推出電子系統時要有「底線思維」，而資訊科技總監辦公室已落實嚴格把關，早在兩周前有部門因新電子服務系統無經最嚴格的壓力測試，而被資科辦拒絕系統出台。

近月政府多個系統出錯，例如康體通。創新科技及工業局局長孫東解釋，是因為近年本港加快推進數字政府建設，推出很多電子服務的措施；過往政府部門推出電子系統時亦有進行測試，但只從基礎層面考慮，測試系統的負荷可否超過原有約數十倍就足夠。但他認為現時推出電子系統時要有「底線思維」，要加大測試力度，測試系統到甚麼情況就不能運作。

他強調即使政府各部門雖然在推出電子服務時受阻，但仍會鼓勵部門繼續推出電子服務，指「甚麼都不做就甚麼事情都沒有，做事就一定會出問題」，重申要「做好功課」，不要辜負市民對政府的期望。至於區議會的電子選民登記冊出現故障，他指政府會等待調查委員會的報告。

推數字政策辦補鑊 他又提到去年11月政府資訊科技總監辦公室已就電子系統發出清晰的指引，在重大電子服務平台出台時，要有資科辦認可的獨立第三方進行壓力測試，確保減少系統對市民的困擾，為確保有關指引現時嚴格執行，資科辦兩周前剛拒絕一個電子服務系統出台，原因是沒有經過最嚴格的壓力測試，強調資科辦未來會更嚴厲把關，而今屆政府將建立的「數字政策辦公室」，合併原有的資科辦和「效率促進辦公室」，新辦公室除了制訂數字政策外，亦要統籌和加強領導職能，推動數字科技落地，優化政府服務。