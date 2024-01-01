迄30科企落地 與目標仍有距離
【本報訊】2022年施政報告定下目標，在5年內引入不少於100間具潛力或代表性的創科企業在港設立或擴展業務，包括至少20間龍頭創科企業。創新科技及工業局局長孫東透露，今年初或有海外知名企業落戶本港。對於不少來港科企以研發為主，較少生產，他指部分已計劃作試驗性的生產。
知名企業料年初抵港
孫東昨出席電視台節目時指暫時約有30間落地，跟100間目標有距離，仍有約3年半時間去追。被問到這些企業來港後大部分研發為主，會否未能達到本港「再工業化」目標時，他指在香港先做研發中心、做國際總部或國際的營運中心，是最容易承諾去實現的。但據他所知，也都計劃在香港設立一些「中試」生產線，這樣就可以產生更多的支持財政的收入。他又指「中試」、即是量產前的試驗性生產等，而中長期隨着北部都會區等落成，便可設生產基地。
最近幾個月政府對招商引資步伐加快，陸續引入多個龍頭企業，包括寧德時代、泰格醫療等，希望鞏固及提升本港國際金融中心地位。對於引進的企業大多是內地企業，孫東指引進內地企業不代表不好，指內地科技發展非常快，已代表世界最好的技術，企業的資本及人手亦已是國際化；而在香港成為國際創科中心仍在開始階段時，內地企業會更加了解香港的情況，願意落戶香港。
他指很多國外企業仍在觀望香港情況，當局仍正與不同企業洽談細節，強調引入每家企業都要經艱苦談判，相信今年初會有更多國內外企業宣布落戶本港。
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