迄30科企落地 與目標仍有距離

【本報訊】2022年施政報告定下目標，在5年內引入不少於100間具潛力或代表性的創科企業在港設立或擴展業務，包括至少20間龍頭創科企業。創新科技及工業局局長孫東透露，今年初或有海外知名企業落戶本港。對於不少來港科企以研發為主，較少生產，他指部分已計劃作試驗性的生產。

知名企業料年初抵港

孫東昨出席電視台節目時指暫時約有30間落地，跟100間目標有距離，仍有約3年半時間去追。被問到這些企業來港後大部分研發為主，會否未能達到本港「再工業化」目標時，他指在香港先做研發中心、做國際總部或國際的營運中心，是最容易承諾去實現的。但據他所知，也都計劃在香港設立一些「中試」生產線，這樣就可以產生更多的支持財政的收入。他又指「中試」、即是量產前的試驗性生產等，而中長期隨着北部都會區等落成，便可設生產基地。