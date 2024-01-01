置業夢難成真 青年窮不欲婚

欠歸屬感想移民 勞動人口5年少20萬人 政府前年年底發表青年發展藍圖，相隔一年，民政及青年事務局昨日才公布藍圖中提出用作統計青年人數據的「青年儀表板」，惟部分數字明顯出現滯後的情況，個別項目數字只更新至2020年。據政府統計所得，青年勞動人口在短短5年間急跌20萬人，而且與父母同住的青年數字愈來愈高，已婚青年卻愈來愈少。有議員認為愈來愈少年輕人結婚與經濟和置業問題有關，促推青年人置業階梯協助解決問題，並加強年輕人歸屬感減移民，又認為收集數據僅屬第一步，倡利用數據制訂新政策。另有政黨質疑數據非新猷，直言「青年儀表板」令人感到很沮喪，批政府的青年政策「整色整水」。

儀表板的數據顯示，在2018年15至39歲青年的勞動人口約有152萬人，佔全港勞動人口41.4%，到2022年跌至只有約132萬人，佔全港勞動人口38.2%。雖然青年勞動人口大減，但青年失業情況卻未有太大改善，2022年青年失業率為5.5%；近年，年齡介乎25歲至39歲的青年，與父母同住的比例愈來愈高，在2018年與父母同住的青年只佔整體青年的44.2%，但在2022年卻增加至48.3%。已婚青年數目則愈來愈少，在2018年已婚青年數目佔全數的47.3%，2022年就下降至只有41.5%，反映愈來愈少青年人結婚，而女性首次生育年齡中位數就由2018年31.8歲增至2022年的32.7歲。

議員倡推遠期樓花紓困 議員梁熙認為單在25歲至39歲的青年勞動人口減少約10萬，與青年人移民、愈來愈多青年人變成斜槓族（slasher）及青年人因經濟問題而選擇繼續讀書有關。他相信愈來愈少青年人結婚與經濟環境以及置業問題影響結婚欲望，直言以目前政策下「青年輪公屋無可能」，但強調香港絕非孤例，不少城市的青年都面對置業問題，倡推「遠期樓花」，撥指定數量的單位予青年，以解決問題，同時讓青年人對香港更有歸屬感，並減少移民。

青年政策被指整色整水 雖然儀表板公開不少青年數據，但當中有部分出現滯後，如居者有其屋計劃單位的青年所佔比例一項只更新至2020年。新思維副主席黃俊瑯認為整合各政策局及部門與青年相關數據和資訊，向來為民青局一直要做的工作，有關數據本來就應該在過去多年來整理好放在局內，質疑公布恒久以來的工作，「竟然會係一個新嘅青年措施？」他直指過去政府的青年政策為「整色整水」。

有政黨批評政府的青年政策為「整色整水」。 青年儀表板重點數據