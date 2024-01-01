醫健：藥到病除：甲狀腺功能減退

甲狀腺功能減退俗稱「甲減」，是一種甲狀腺產生不足夠甲狀腺素而引致的疾病。甲狀腺素是由甲狀腺分泌的一種重要賀爾蒙，它對身體的新陳代謝、骨骼和心臟有着調節機制的用途。

甲狀腺功能減退的常見主要原因為甲狀腺受損或功能不正常，這可能是因自體免疫疾病例如橋本氏甲狀腺炎、發炎受損例如奎汶氏甲狀腺炎、曾進行手術切除甲狀腺、放射治療、先天性問題、懷孕、腫瘤或藥物例如鋰而引起。

此外，碘缺乏也可能導致甲狀腺功能減退。甲狀腺功能減退的高危人士包括女性、家族遺傳、唐氏綜合症。

甲狀腺功能減退的常見症狀包括疲勞、體重增加、對寒冷敏感、便秘、皮膚乾燥、手指甲和頭髮脆弱易斷、肌肉痛、月經失調、心跳減慢、甲狀腺腫大等。

診斷甲狀腺功能減退通常通過血液檢查來檢測甲狀腺刺激素（TSH）和甲狀腺素（T4）的水平。

治療甲狀腺功能減退的主要方法是使用人工合成的甲狀腺素補充治療來調節甲狀腺賀爾蒙水平，患者通常會使用口服甲狀腺素藥物。這些藥物補充了身體缺乏的甲狀腺素，以恢復正常的甲狀腺功能。治療的目標是令甲狀腺素水平保持在正常範圍內，以紓緩症狀並防止進一步的併發症。接受甲狀腺素補充治療的患者會定期抽血檢查甲狀腺素的水平以確保治療合適。

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