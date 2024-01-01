機械人金醫生 助院舍減辛

訓練長者認知能力 予時間員工喘息 智齡科技有助長者改善生活，更能提升安老院舍的服務質素。順福護老中心有80%院友均屬中高度護理需要，如患有認知障礙症，負責人坦言院舍設備較舊，加上人手短缺，私營中小型安老院舍面對龐大挑戰，但她仍希望院友能過得開心健康。市區重建局夥拍黃金時代基金會展開「健齡樂聚」計劃，支援深水埗區內3間安老院舍，應用智齡機械人「金醫生」等智齡科技，培訓及監察長者的反應能力，若發現問題即會聯絡專業人士，讓長者及早接受治療。

市建局選定了3間在深水埗兼善里/福華街發展項目重建及周邊範圍的安老院舍，作為計劃的試行對象，計劃由去年10月開始，為期一年。順福護老中心作為試行對象之一，基金會安排了3名義工，協助培訓護老中心的員工和長者使用「金醫生」和訓練認知障礙症評估的應用程式「腦友記」。長者可透過「金醫生」或平板電腦內的「腦友記」，以遊戲方式訓練認知能力，對比以往護老中心員工需要憑經驗去觀察長者有否出現腦部退化徵兆，現時則可以「腦友記」持續監測長者的腦部健康。

協助消毒 娛樂院友 順福護老中心負責人林惠珊表示，中心已有25年歷史，許多設備也不及新建的安老院舍，現時有約50多名院友，屬於中高度護理需要的院友不少，卻難以聘請更多人手去照顧他們，因為此行業屬體力勞動、工時長，要幫助長者洗澡換片，許多入行的員工亦屬高齡，坦言︰「其實係長者照顧長者。」嘆招聘存在困難。不過，院舍早在第5波疫情時已引入智齡機械人去協助消毒院舍和娛樂長者，有助減輕人手負擔。

今在市建局和基金會的協助下「升級」智齡科技的設備，幫助監察院友的腦退化情況和訓練他們，她希望在未來能引入更多智齡科技產品，例如防止院友走失的警報器等。黃金時代基金會行政總裁黃惠娜表示，目前初步會培訓員工和長者去使用「腦友記」作訓練和監測，以及量血壓等，下一步會再教育員工以「金醫生」作遙距監控，令職員即便不在院內，也能透過「金醫生」和長者互動或視察院內情況。她希望，計劃能支援資源少、人手少的舊區中小型安老院舍和其院友。記者梁皓芊