長假期首2日 出入境人次逾150萬

【本報訊】不少港人趁除夕及元旦周末長假外遊，入境處數字顯示，上周六（12月30日）假期首日，本港各口岸共有約98.3萬人次出入境，而昨日截至下午4時，共有約56.5萬人次出入境，兩日合共超過154萬人次出入境、逾77萬人次出境，約19.6萬人次經機場出入境，惟國泰航空昨日有16個航班取消。旅遊業界人士表示，訪港旅客數字追不上港人外遊人數的情況，與疫情前相若，期望明年國際航線增加班次，有助縮窄差距。

據入境處數據顯示，昨日截至下午4時，共有約56.5萬人次出入境，其中出境人數約為27.3萬人次，入境人數則為29.2萬人次，最多人經落馬洲支線口岸出入境，約為11.7萬人次，其次為羅湖口岸，約為11萬人次；而上周六出入境人數約98.3萬人次，其中出境人數為49.6萬人次，入境人數則為48.7萬人次，最多人經羅湖口岸出入境，達約20.5萬人次，其次是落馬洲支線口岸，約為18.8萬人次，而機場則錄得約13.1萬出入境人次，位列第3。兩日合共超過154萬人次出入境，當中逾77萬人次出境、77.9萬人次入境。

國泰昨取消16航班 上周六及昨日合共有約19.6萬人次經機場出入境，但國泰航空由於人手問題，連假期間暫需取消55個航班。根據機場管理局航班資料顯示，昨日有16個航班取消，其中10個回港航班出發地包括東京成田機場、悉尼及上海等；離港班次則佔6個，目的地包括北京、首爾等。

旅遊促進會總幹事崔定邦料，較多廣東省短途旅客利用3天假期來港，對於外界擔心訪港旅客數字追不上港人外遊人數，他表示疫前每年港人北上達9,000萬至一億人次，訪港內地和國際旅客則約為6,000萬人次，今年情況亦相若，期望明年國際航線增加班次，有助縮窄出入境人數差距。