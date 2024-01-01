觀塘海濱市集缺電 熟食檔損失慘重

【本報訊】除了在尖沙咀、中環等維港兩岸一帶欣賞史上最大規模除夕煙花匯演倒數，有組織亦在觀塘海濱參與跨年活動，包括海上音樂會、市集等，並與入場市民倒數。不過，活動卻爆出供電問題，致部分熟食檔主損失慘重。

組織「GP49」在前日至昨日（12月30日至31日）舉行的「炒旺香港2024」，邀請歌手及唱片騎師獻唱表演，包括近期大熱的男歌手尹光；亦會在觀塘海濱長廊舉辦市集，設約100個本地特色攤位。主辦單位早前預料活動能吸引30萬人次入場。

不過，剛開幕便遇上阻滯，有熟食檔苦主投訴指，首日到場後發現仍未有電力供應，由於場地規則只准用電爐，故未能經營；檔主們苦候近11小時，至當日晚上8時30分才有發電車到場，但他們只得兩個半小時做生意，令生意大受影響。另有熟食檔指冷藏食物已變壞，大失預算，部分指一直未能聯絡到負責人，亦有檔主選擇提早收檔。主辦單位回應指，得悉電力不穩時，已即時安排發電車到場，約一小時後供電已回復正常。