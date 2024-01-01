逾30萬人夾岸賞煙花迎2024

【本報訊】經歷股樓雙殺、經濟低迷、詐騙處處「難捱」的2023年，逾30萬人放下憂愁，與親朋好友到維港兩岸觀賞歷來最大規模的除夕煙花音樂匯演，迎接2024年！天公亦造美，入夜後間歇地刮起大風，沒有昨午一樣迷霧「白茫茫」，亦較午間清涼，不會「大汗疊細汗」。人人在四色「許願流星」煙火下先許願，再欣賞12分鐘以四季變幻為靈感的「新年新傳奇」煙花。各式各樣、不停轉換圖案的煙花令現場觀眾歡呼不斷，人人盡興而歸。

夜幕尚未低垂，維港及尖沙咀海旁已有成千上萬的巿民及遊客到場等候。天色漸暗，現場的人愈來愈多，距離煙花發放前5小時，整個海旁變得人山人海，亦有內地旅客指過去曾看過香港煙花片段，因此特意前來親身觀看。

內地客蘭桂坊朝聖 嘆氣氛較差 對岸的中環蘭桂坊亦愈夜愈多人，尤其踏入晚上9時半，晚膳完畢，現場人流明顯增加，「潮水式地」間中會逼滿人，但未至於「身貼身」，街邊酒吧食肆亦仍有吉位。酒吧推銷員均主動招客，介紹最新除夕特飲，有內地旅客慕名到「人間妖域」朝聖，來自上海的周小姐及李小姐指，蘭桂坊氣氛較上海差，但會視乎倒數後較夜時分的氣氛情況再打算，不太熱烈便提早離開。

至於在煙花匯演前夕，3座港島區的地標建築樓頂於除夕晚11時後，每隔15分鐘發放四色「許願流星」煙火，象徵甜蜜、健康、常樂和富足，供觀眾即時許願。在接近午夜時分，隨着合拍的倒數聲「5、4、3、2、1」，海上躉船紛紛傳出陣陣炮聲，伴隨「Happy New Year」的歡呼聲，七彩繽紛的煙花迅即在中環至北角一帶的夜空中綻放，會展外牆亦顯示出「2024」的字樣及祝福語，襯托着現場的歡呼聲，為新一年揭開序幕。

5艘躉船及16艘浮船率先發放的紅、綠色球形煙花，延續冬日聖誕氣氛，其後出現紅、黃、綠色花形煙花，展現春回大地，萬物顯生機。春日過後，維港便出現七彩煙花組成多個象徵大海、活力和熱情的「沙灘球」圖案，充滿繽紛盛夏之感。緊接的秋日的金光煙花，有如秋天楓葉飄散。至匯演最後數分鐘，心形、笑臉等圖案的煙花在夜空中交錯轉變，寫下完美的句號。

飲食界料除夕夜生意額達3.8億 餐飲聯業協會會長黃家和則指，不少市民在聖誕節北上消費後，除夕和元旦選擇留港，料除夕夜生意額較聖誕節升10%，能達到3.8億元，惟仍較去年除夕少20%。