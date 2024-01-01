騎電動單車闖紅隧 南亞漢跪地認衰

【本報訊】昨日凌晨零時許，紅隧往港島管道有駕駛人士報案，指發現一名南亞漢騎電動單車在隧道內行駛。執法人員及職員在港島出口將其截獲；南亞漢稱由紅磡欲往油麻地彌敦道，惟因行錯路誤闖紅隧。據悉，南亞漢知闖禍後情緒一度激動，且跪地向人員求饒。執法人員向該名35歲南亞漢作出口頭警告後，予以放行，案件列作「雜項」。

僅口頭警告獲放行 按《道路交通條例》，電動可移動工具根據定義屬於「汽車」。現時在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具可能違反《道路交通條例》及其他相關法例，最高可罰款一萬元及監禁一年。

根據《行車隧道（政府）規例》，行人、單車、三輪車等，均不准進入任何政府行車隧道，違者最高罰款5,000元以及監禁6個月。而根據《道路交通條例》第45條，任何人在道路上，鹵莽使用或騎踏單車、三輪車或多輪車，即屬犯罪，首次定罪罰款500元，第二次或隨後再被定罪，則罰款1,000元及監禁3個月。