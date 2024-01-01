養假難民 公帑埋單 年燒14億遲早破產

治安毒瘤密密搶灘 新一年須加快遣返 踏入新一年，假難民及南亞兵團的治安毒瘤仍擾民禍港，當局12個年度已耗費110億元公帑養假難民，長此下去，勢必陰乾庫房，直到破產。目前本港有超過14,000名免遣返聲請者，不少人作奸犯科擾治安或淪為黑工搶飯碗。有議員指現已積存逾7,000宗司法覆核個案，加上近期南亞非法入境者數字激增，促政府2024年設法徹底解決問題。律政司應研究是否可以對非法入境者即捕即解？是否容許他們提出司法覆核？據了解，入境處已加強堵截及遣返假難民，奈何司法機關仍存在漏洞，被人濫用機制提出免遣返聲請，政府需加快遣返，並設中心扣留他們，減少犯案機會。

入境處的最新數字顯示，截至去年11月，被截獲的非法入境者人數達1,541人，其中越南、孟加拉、巴基斯坦及印度分別有356、466、307及68人，而同期接獲的免遣返聲請數字為1,727宗。截至去年10月，在免遣返聲請不獲確立者中，有14,694名申請人基於不同理由仍在港逗留，超過一半等待法庭審理，另外有2,670人等待國家通知返回原居地的資格。港府為免遣返聲請者每名成人提供每月1,500元的租金援助和約1,800元的其他基本人道援助，當局表示，今年涉及該等聲請人的公帑開支是約14億元。

打黑工 販毒 搶劫 毆鬥 強姦 詐騙 滯港的免遣返聲請者中，包括448人的聲請尚待入境處審核、1,477人就入境處的決定提出上訴並尚待酷刑聲請上訴委員會作出決定、7,755人被入境處或上訴委員會拒絕其聲請或上訴後，向高等法院原訟法庭提出司法覆核或正進行其他訴訟程序，以及1,600名聲請被拒者在囚、還押候審、等候檢控程序或棄保潛逃等其他原因留港，而餘下3,350人正被安排遣送離港。

假難民留港期間犯案不絕，包括去年10月假難民被揭勾結詐騙集團，以現金6折收購發放予假難民的「電子食物卡」，再以7折轉售以該卡所購買的食品予附近藥房，6人涉嫌「串謀詐騙」及「處理贓物罪」被捕，包括兩名印度裔假難民。此外，10多年前以旅客身份逾期留港並打算申請免遣返聲請續留港的西非漢，因強姦妻子友人於2016年在高院被陪審團裁定強姦罪成，重囚10年，刑滿出獄後，入稟高院申請人身保護令後又上訴，輾轉至上月底頒判詞下令該西非漢須支付30萬元訟費。

議員葛珮帆昨日表示，近期非法入境者數字激增，非華裔的非法入境者偷渡來港後，這些假難民一般會提出免遣返聲請在港逗留，之後無限拖延，在港參與各種非法勾當，打黑工、販毒、搶劫、毆鬥、強姦為非作歹，引起的治安及各種問題已經困擾了香港10多年，人神共憤！2012年終審法院基於人道精神所作的裁決，在過去11年來被極度濫用，導致更多假難民湧港，多年來已耗用過百億元納稅人的血汗錢，新一年度亦預計再耗用14億元，即每個月超過1億元！

議員促研 即捕即解非法入境者 這批假難民申請被拒便上訴，上訴被拒便再申請司法覆核，現在已積存7,000多宗司法覆核個案，他們的目的就是拖得幾耐就幾耐，在港從事各種非法活動「搵快錢」！現在仍有逾千人留港，究竟要拖到甚麼時候？市民真的忍無可忍。葛珮帆促請政府2024年想方設法徹底解決問題。律政司應該研究，是否可以對非法入境者即捕即解？是否一定要容許這些非法入境者提出司法覆核？是否有其他方法可以徹底解決濫用免遣返聲請的假難民問題？