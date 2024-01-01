窮苦戶無錢求診 促推兒童醫療券

【本報訊】除了住屋、社會階層收入不均等問題外，貧窮家庭兒童亦面對求醫難問題。社協報告指，基於港府對醫療的財政資源投入不足，醫護人手嚴重短缺，導致公立醫院門診及專科服務輪候時間過長；但貧困家庭欠缺金錢讓子女到私家診所求醫，被迫「自己醫自己」。社協促請當局推出「兒童醫療券」，分流兒童病人到私營醫療市場解決問題。

港每千人僅0.8名公立醫生 報告指，國際標準下已發展國家應每一千人口便有3名醫生，但本港於2022/23年度，每千名人口只有1.9名醫生，而全港1.3萬名醫生中只有5,600名於公立醫院任職，但公立醫院照顧全港近九成住院病人，即本港每千名人口只有0.8名公立醫生。

醫護人手短缺，令到貧窮家庭兒童生病時，每每要花上好幾個小時輪候才看到醫生，例如貧窮家庭及長者聚居的九龍東聯網為例，其急症室就半緊急求診個案的平均輪候時間達151分鐘，非緊急的亦達217分鐘，而普通科門診亦難以預約到籌號求醫。

報告指，社協早年有研究發現有兩成貧窮兒童患病會選擇不求診，逾半會自行購藥了事。為解決問題，社協建議當局增加醫療資源，增聘醫護人手，同時推出「兒童醫療券」，資助兒童到私家診所求醫。