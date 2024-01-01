新建公屋數量趨降 基層安居恐成奢望

【本報訊】本港住屋問題呈兩極化，富裕階層的住所丹楹刻桷，富麗堂皇，基層卻長期蝸居劏房。根據最新長遠房屋策略報告，去年本港有12.75萬戶居住環境欠佳的住戶，較2020年的12.2萬戶增加，當中劏房住戶有9.36萬戶。有組織研究報告發現，住屋問題仍是貧窮兒童於2024年最關注的10大社會議題首位，惟本港未來平均新建公屋單位持續下降，基層想在新一年得到一個安樂窩，可謂天方夜譚。

報告引用房屋署統計資料，指2024/25至2027/28年度新落成的公營房屋僅為14.18萬伙，當中約有4.9萬伙為出售房屋單位，新建出租公屋/綠置居僅為9.2萬伙，即平均每年新建單位僅1.8萬伙出租公屋單位，2026/27年度的供應更出現斷崖式下跌，實在杯水車薪。與以往每年平均2萬個出租公屋落成量相比不進反退。

每4個港童就有1人等上樓 根據《長遠房屋策略》2021年周年進度報告，政府公布未來10年的總房屋供應仍維持於過去水平，估計供應目標為43萬伙，達到長策公營房屋30.1萬伙的供應目標。不過，報告指未來10年約30萬個公營房屋單位中，公屋及綠置居仍然只佔七成（即21萬），而且在首5年的公屋供應，尤其市區及擴展市區的單位仍屬極低水平，房屋供應缺口難見改善。

基層輪候上樓方面，截至去年9月底，約有13.2萬宗一般公屋申請，以及約9.66萬宗配額及計分制下的非長者一人申請。一般申請者的平均輪候時間為5.6年，當中長者一人申請者的平均輪候時間為3.9年。報告估算，當中18歲以下人士約有12萬人，可見輪候公屋兒童人口不斷增加，佔整體兒童人口比例約20%至25%，可見每4個香港兒童就有一個急需改善住屋環境，有兒童更蝸居板間房7年仍未獲得公屋安置。