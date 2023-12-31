一年過去不堪聞 明天但願會更好

「莫遣行人照容鬢，恐驚憔悴入新年。」2023年彈指即逝，新一年轉眼就會來臨，這兩句唐詩，正好反映香港人此時此刻的心情。君不見，樓股齊插，經濟不振，疫後復甦不如預期；民心躁動，移民潮未息，學童自殺個案創近年新高；至於治安不靖，街頭暴力無日無之，本地黑幫和南亞兵團作亂愈演愈烈，最是人心惶惶。面對新的一年，人們既期待又惶惑，只能寄望明天會更好。

市道不振 樓股插水 本來，今年初迎來全面通關，所有防疫措施解除，有望帶動各行各業復甦，可惜事與願違。香港旅遊業向來倚重內地旅客，今年1至9月錄得約2,330萬訪港旅客人次，跟疫情前仍有大段距離。由文體旅局局長，到零售餐飲業界，均異口同聲表示，內地旅客消費模式大改，不如過去疏爽，訪港旅客數字及消費額，今年無望回復舊觀。一葉知秋，在中環開業18年的高檔百貨公司，早前宣布即將結束置地廣場店，原因正是「訪港旅客不如疫情前專注購物」，反映生意難做的冰山一角。

更有甚者，港人外遊及北上消費之風熾熱，僅今個聖誕假期，5日便有348萬港人外遊，非常誇張。北上仍是港人外遊最主流模式，深圳統計顯示，10月約有355萬港人前赴當地，消費了36億元人民幣。肥水向北流，本港消費市道雪上加霜。何況國際航班載客量仍未恢復，國泰航空近日便因人手不足而取消大量航班。旅遊業是港府寄以厚望的救命稻草，事實證明這根稻草救不了命。

屋漏偏逢連夜雨。香港今年股市樓市飽受美國激進加息拖累，恒指累跌2,734點，跌幅達13.82%，連跌4年；二手樓價指數CCL全年亦跌5.22%，跌無止境。儘管《施政報告》宣布樓市減辣，但減辣不同撤辣，措施不湯不水，結果毫無刺激效果。而調低股票印花稅亦被業界批評為沒有作用，今年甚至沒有一家海外企業來港上市，集資額創近20年新低。香港這個國際金融中心，魅力不再。

一榮俱榮，一損俱損。必須指出，樓市好壞牽連到賣地收益好壞，同時牽連市民和商家財富多寡，今年地皮拍賣流標連連，賣地收益遠遠無法達標，直接影響庫房收入。更不堪的是，本港財赤高企，儲備卻跌跌不休，本財政年度首8個月錄得1,641億元驚人赤字，財政儲備截至上月底則只有6,707億元，僅及一年政府開支。香港過去賴以維生的金融和地產兩大支柱搖搖欲墜，庫房空洞化，港府至今提不出增加收入的板斧，怎能不叫人憂心忡忡？

事實上，港府早前調低全年經濟增長預測至只有3.2%，各大行預料來年增長將進一步低走，在一片經濟陰霾籠罩下，香港人的心情不可能好，連帶商家投資、市民消費都必定繼續縮水。塘水滾塘魚，「北部都會區」又十畫未有一撇，經濟增長點究竟在何方？況且香港今年加風四起，電費、車費統統加價，小市民生活更加艱難。

罪案急增 移民未止 經濟已是危機處處，社會內部更是憂患重重。本港罪案數字迭創新高，今年首8個月，整體罪案總數按年急升近三成半，不僅詐騙案井噴式大爆發，暴力、搶劫、盜竊、兇殺等案件同樣層出不窮。黑幫街頭劈友、南亞兵團作奸犯科幾乎每日上演，昨日尖沙咀一間珠寶店遭南亞漢搶去金鏈，而這僅是小兒科，涉案金額更大的珠寶劫案時有發生，全部均有南亞兵團身影。執法部門至今仍然「重國安、輕治安」，連立法會議員都批評這是錯判形勢，奈何高官聽不入耳，明年治安恐難令人樂觀。

最令人心痛的是，學童自殺數字高企，今年已錄得最少306宗學童輕生個案，其中37人死亡。少年識盡愁滋味，反映社會無法給予他們希望。難怪有下一代的家庭紛紛出走，移民潮即使從去年高位稍為回落，但仍然絡繹不絕。中流砥柱不再戀棧，人才資金急劇外流，直接打擊香港競爭力。就算港府千方百計搶人才，惟搶來的人才大都視香港為走出去的跳板，始終難以留人。何況國際局勢風高浪急，中國面對西方圍堵，自身經濟亦存在不明朗因素，難以兼顧香港太多事務。港府若一味指望「阿爺」打救，只是不切實際。

當然，新的一年理應有新的希望。儘管危機已是迫在眉睫，但如果對未來失去希望，香港這艘小船恐怕下沉得更快。此所以，保持積極心境仍是必須，最關鍵是港府切實拿出振興經濟、打擊罪案的有力手段，自強不息，帶領香港走出困境。但願2024年會有一番新氣象！