龍七公：離境稅不可取 服務業要爭氣

正如上周我在本欄提到的危機感，聖誕節長假期本地生意不似預期，餐飲聯業協會表示，平安夜的總生意額比去年下跌了約5,000萬元。香港酒吧業協會表示，聖誕節訂座率不足七成。有記者實測，聖誕節當天下午，大型酒店的聖誕自助餐仍有位可訂。電影票房更跌至20年新低，不足2,000萬元，比去年同期下跌四成。當然，亦有個別行情比較暢旺的，例如冬日美食節和工展會，人流生意不錯。有人認為，大量港人在長假期離港是導致本港消費不振的主因，聖誕節數天假期（22日至26日），共348萬人次出境。

在市民用腳投票的情況下，有智庫組織提出對本港居民徵收陸路離境稅。筆者絕不同意此等建議，它像是當年反對派「中港區隔」的某種老調重提；在一國之內實施陸路離境稅，人為設置障礙限制居民出行自由，是違反粵港澳大灣區融合發展的大政策，不但政治不正確，亦解決不了問題。

不如換個角度，思考如何吸引內外客源在香港消費。說到底，這是我們餐飲零售酒店等服務業的競爭力問題。進入新時期，消費生態急劇轉變，應將壓力轉為業界變革動力，這才有希望，從成本控制、服務質量到整全消費配套，提升業界的競爭力。

先說成本，香港做生意最大的成本是高昂租金，就算生意艱難，業主亦傾向企硬不減租，筆者建議政府以一些誘因鼓勵業主減租，例如業主願意減租的話，物業稅可根據減租幅度，獲得扣減一定比例一年。其次，資訊科技應用和數碼轉型有助業界提升效率、降低成本。科技券是一個好政策，但有意見認為，申請手續應進一步簡化和增加彈性，政府亦可為申請提供更主動的顧問服務，協助業界數碼轉型，透過科技減輕成本，提高效率。

不過論鬥平，始終鬥不過內地，提升服務質量才是王道。有人建議推行服務業禮貌運動，筆者非常支持，但有業界代表認為，香港服務一直以效率為先，但不代表沒有禮貌，也擔心禮貌運動會造成「一竹篙打一船人」，影響業界形象。其實香港一直以優質服務享譽全球，精益求精是正路，但禮貌運動可稱為「微笑行動」，以微笑帶來改變，扭轉高冷的印象，提供暖心和人性化的高增值服務。服務多樣化方面，要加強飲食業界的培訓和創新，推廣更多全國到全球不同口味的餐飲，發揮身在香港、吃遍環球理念。

讓顧客覺得物有所值 香港最大的優勢在於中西文化薈萃，如何將「港味」和國際化深度結合，由歷史建築的保育活化，非遺和綠色旅遊的推廣，加上中外文化交流中心的定位，透過舉辦大型的文化體育盛事、高水平的表演和展覽，服務業的相關業界應加強協調，提供套餐優惠，以配套取勝，吸引更多高消費力的旅客來港。總之，鬥平不是香港出路，我們一定要讓顧客覺得物有所值，「貴得有道理」，花大錢獲得大滿足。