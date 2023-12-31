笑看天下：敵意升高埋下衝突種子

以色列總理內塔尼亞胡強調以色列國防軍是「全球最有道德嘅軍隊」，老朽昨日指人無恥就無敵，內氏可膺年度至佳人辦；事實證明佢至叻隨口噏當秘笈！呢，以色列官方近日罕有認衰，指平安夜空襲加薩中部地區時，誤炸馬加齊難民營，意外造成至少86人喪生，係使用咗「不當」彈藥，對造成平民傷亡感到遺憾云云。

這次空襲炸毀房屋，外媒稱之為「平安夜大屠殺」！這與之前一天以軍強調襲擊並非無差別針對平民、過程間「小心遵循指引」嘅說法，不啻係背道而馳，而內塔尼亞胡口中「全球最有道德嘅軍隊」，更加令人齒冷！以軍亦公布本月15日於加薩錯誤殺死3名以色列人質，指當時以為求救聲係哈馬斯武裝分子設下埋伏嘅陷阱，因此斷定以軍採取嘅行動係正當嘅，並非惡意向人質開火，不作處分！阿哥，以色列至叻自己打圓場，早前解釋脫去被捕者嘅衣服，要剝剩底褲下跪係「確保佢哋身上冇爆炸物」；依家向人質開槍係驚「誤中陷阱」，唉！真係乜都你講晒，乜都你啱晒！蒼天無言，對着「全球最有道德嘅軍隊」，加薩在哭泣！