撥亂反正：譴責轟炸 矛盾重重

俄羅斯日前以導彈及無人機對基輔等多個烏克蘭城市，展開據稱為近兩年來最大規模的空襲，造成30多人死亡，逾160人受傷。美、英、法等西方反俄聯盟隨即要求聯合國安理會召開緊急會議。3國譴責俄國選擇在踏入2024年的前夕，向另一個聯合國成員施以前所未有的襲擊，反映普京已完全離棄了和平。

上述譴責聲明存在多重矛盾及語言偽術。其一是眾所周知，今次空襲是為了報復烏軍在上周初對克里米亞俄軍的空襲行為，與除夕或新年完全無關。反而是剛剛跟隨西方國家，將聖誕節由東正教曆法的1月7日改為12月25日的烏方，選擇在「拆禮物日」空襲俄軍才是別具心思。烏方事後宣稱襲擊取得空前成功，包括炸毀一艘俄軍登陸艦，並發放有關現場片段慶功。

其二是美英法強調烏國乃「另一個聯合國成員」，用詞也是相當考究，因為現正每日遭受以軍炮火摧殘的巴勒斯坦，至今未獲確認為聯合國的正式成員。有關用詞可能會令3國政府覺得，自己也不算太過自相矛盾，但當然這僅屬自我麻醉、自欺欺人的說法。

其三，美英法指俄軍今次空襲規模前所未有，但所造成的傷亡數字，仍不及以軍在平安夜「誤炸」加薩難民營的一半，惟不見3國有要求安理會緊急開會譴責以色列。俄國駐聯合國代表指出，俄軍的導彈和無人機都是針對烏方的軍事設施攻勢，但可能有部分導彈遭到西方提供予烏方的防禦系統成功攔截，中途墮地，才因而「誤傷」到平民。

俄烏戰事到底誰是誰非，不同人或有不同看法，但可以肯定的是，俄烏雙方陣亡的大多為專業軍人、僱傭兵或自願上戰場作戰的人，在以巴戰場喪生的，卻絕大部分是平民，這是不容狡辯的！