冰鑑春秋：藍綠逼近誤差範圍？

台灣大選民調滿天飛，但多數民調都顯示，目前態勢是賴清德領先，侯友宜第二，第三的柯文哲則與前面兩人有一段差距。然而隨着藍綠白三方的攻防，近日態勢似乎出現變化，賴清德的領先地位出現鬆動迹象。

「賴皮寮」事件爆發後，賴清德成為年輕人揶揄嘲諷的對象，嚴重影響其支持度，迫使賴辦說出要將老家提供為公益使用，並反打侯友宜的凱旋苑與柯文哲的農地停車場問題作為反制。雖然民進黨還刻意公布自己的內參民調，聲稱賴清德仍大幅領先侯友宜，但明眼人都嗅出問題的核心，那就是如果「賴皮寮」沒有打擊到賴的選情，剛愎自用的賴清德根本不可能會作出讓步，也不會一改過去態勢，開始狂打在野的弊端。

賴清德陣營在11月前，打柯文哲甚至比打侯友宜更多，這導致柯陣營一直振振有詞，認為若非柯文哲才是真正的民調第二，第一名的賴清德為何要攻擊第三名呢？但12月中旬後，賴攻擊侯友宜的力量已遠超柯文哲，近日連侯友宜妻子家族不過一、兩千萬元的合法土地買賣投資，也拿出來議論，企圖證明侯違反年輕人最重視的居住正義。雖然侯方也被迫要將凱旋苑提供為社會或青年住宅，但很明顯的，民進黨與國民黨間的攻防擴大，開始邊緣化了民眾黨。

而復出的民進黨立委余天一句「民調在誤差範圍內」，要求選民支持民進黨，等於揭開了謎底。綠營高層也首次證實，在民進黨的內參民調中，賴、侯已經非常接近，帶給賴清德相當大的壓力。據悉，為了避免最後翻盤，民進黨安排了新一波的攻勢，不惜使出可能打到自身的「七傷拳」，也要壓制侯康配上揚的氣勢。台灣的選戰，終於走到白熱化的階段了。