橫眉冷看：五方五佛護佑中華？

香港大嶼山的天壇大佛，落成於1993年12月29日，近日是30周年誌慶。回想起1993年，筆者是剛進校門的大學生，對於宗教、玄學之說十分陌生，但記得當時有風水雜誌訪問一位術數專家，專家對天壇大佛坐落於香江，視為天大幸事。他的觀點十分特別，既不是從宗教角度入手，也不是集中說大佛會對香港風水有何助益，而是從整個國家的大局來看，說中國南方有大佛矗立，五方五佛終於齊全，國勢肯定快速騰飛，21世紀將是中國人的世紀。

那位術數專家指出，東南西北中五個方位，如果都有大佛坐鎮，就能形成五方五佛的風水大陣，布局一旦完成，中國必能國運昌隆，迎來一個新盛世。過去，東、西、北、中四個方位，中國都有大型的佛像聳立，唯獨欠南方，只要香港補上這一塊，便能完整。

風水術數之說，乃姑妄言之，姑妄聽之，不能盡信，也不必全然不信，但你說是巧合也好，由1993年至今，中國的國勢確是一步走來一步高，這30年間，天下太平，中國從沒打過一場仗，在整個歷史上，算是少有的安樂日子。過去幾年，全世界都面對新冠疫情，中國大抵是所有大國當中，受打擊最少的一個。這是否因為五方五佛靈氣逼人，在合力護佑中華？哈哈！那就不得而知了。不過，回顧最近數十年，中國人的生活水平確是有明顯改善，真正的赤貧人口，就算不是「歸零」，相信亦已降至極低水平，這種情況在中國歷史上，或許從未出現過。

然而，正如《六祖壇經》所說，人間的福田應該從心而覓，即使佛像再大、靈力再強，也不過是外在之物。真正的人運、國運，還須掌握在自己手中。