筆下風雲：俄烏戰爭將收檔乎

俄烏戰爭是否即將收檔？美國國務院早前表明，已耗用了97%援助烏克蘭對抗俄羅斯的資金，要求國會盡快批出新一輪610億美元援助。然而共和黨睬你都傻，繼續在國會卡關。國務院日前無奈表示，美國根據現有授權，向烏克蘭提供最後一筆價值2.5億美元的軍援，若再無新撥款獲批，援烏無以為繼。

雪上加霜的是，歐盟援烏的新一輪撥款，同樣因為匈牙利反對而預料無法過關。英國傳媒引述消息稱，歐盟正計劃採取替代的發債融資方式，來避開匈牙利的反對，為基輔提供總數200億歐元援助。是耶非耶？恐怕只是虛應烏克蘭以至國際輿論罷了。發債需要成員國做擔保，歐洲經濟本已不振，此舉勢必帶來沉重負擔。何況即使成功發債，首批涉款金額僅為9億美元，不消一會兒便燒清光。

事實上，美歐對烏克蘭投入的軍援已超過1,000億美元。然而戰事曠日持久，烏克蘭一直無法扭轉敗局。甚至乎，俄烏兩國明年皆是選舉年，普京表明強勢競逐連任，澤連斯基則連選舉也不敢，堅持戰爭狀態不宜選舉，說穿了，他深知沒有勝算，惟有索性不選。從二人迥異的態度已可見，俄烏戰爭最後必然是烏克蘭敗、俄羅斯勝。

拜登政府當然也深知取勝無望，但又沒有下台階，如今好了，借共和黨做醜人，將撥款卡關，那便順理成章讓戰事草草收尾。早前外媒已經傳出，美國要求澤連斯基盡快和普京議和，只是澤連斯基不肯，甚至還口硬聲稱再徵兵出戰俄羅斯。別說烏克蘭年輕人皆已盡上戰場，死的死、逃的逃，目前前線只有中老年人為主力充撐，還妄言徵兵只是自欺欺人。形勢比人強，若然斷炊，冇人冇錢，這場仗根本打不下去。