龍吟虎嘯：五年後 安在哉

俄烏之戰打了將近兩年，陷入僵局數月，但沒有停火談和的迹象。就在這時，烏克蘭首先打破僵局，向克里米亞半島港口城市發射彈道導彈，擊毀一艘俄羅斯黑海艦隊的登陸艦。這讓烏克蘭發出亮點，讓美國及西方為之一振，而美國拜登政府立刻表示將向烏克蘭提供2.5億美元軍援；比起前不久美國防長奧斯汀訪基輔時，只拿出區區一億美元，那是頗見「豪氣」了。

然而，緊接着禍從天降。俄羅斯發動開戰以來最大規模的空襲，使用36架自殺式無人機及122枚導彈攻擊烏克蘭包括基輔在內的6個地區，造成30多人死亡及逾160人受傷。烏克蘭空軍表示，國內重要基礎設施、工業及軍事目標遭到攻擊，發言人說「從未在監控屏幕上見到數量如此之多的目標」。烏克蘭外長聲稱，「數百萬國民被巨大的爆炸聲驚醒」。他呼籲國際社會必須繼續對烏克蘭長期軍援和財援，因為「只有更強的火力，才能壓制俄羅斯的恐怖活動」。美國駐烏克蘭大使布林克則指，烏克蘭即時需要資金繼續為自由而戰。

這次戰場僵局中的過招，說明俄烏之戰沒有可能在短期內停火談判。俄烏雙方加上美國、北約、歐洲對現時停火都不甘心，都不認為「時機適當」，都認為自己還有本錢、能力再較量一陣子，方可拿到更大好處。俄羅斯這樣想是靠譜的，因為戰場形勢對它有利，國際形勢對它有利，打持久戰的能力遠遠超過烏克蘭，美國、歐洲再怎麼支持烏克蘭也改變不了這個大局。何況，美國、歐洲面臨許多嚴重問題，自顧不暇，正想着如何脫身。而面對時下局面，烏克蘭總統澤連斯基也不甘心，認為拖下去對自己有利，那就絕對犯傻，只會愈拖丟掉的愈多、失去的愈多，最後搞到亡國收場。

外媒報道，今年3月俄羅斯總統普京就說，這場對烏克蘭的特別軍事行動，將持續至少5年。普京這樣講是有底氣的。那麼，人們要問，5年後澤連斯基安在哉？