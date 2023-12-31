的士邊行邊自焚 司機及時逃生

【本報訊】上周五晚上9時許，一輛空載的士沿港島東區走廊東行，在駛至鰂魚涌公園二期對開，的士車頭近擋風玻璃位置突然起火冒煙，司機見狀慌忙停車逃生，並且報案求助，的士瞬間陷入火海。消防接報趕至，迅速開喉灌救，未幾把火勢撲熄，火警中無人受傷，至於起火原因有待調查。