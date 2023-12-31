車胎電視掟落街 麗城街坊紛嚇壞

登樓拘18歲青年 精神有異送院檢驗 荃灣麗城花園一高層單位，昨晨有人不斷把包括輪胎、電視機、電腦等物件拋擲落街，慶幸未有造成人命傷亡。期間，有住戶拍攝到輪胎飛墮落街一刻，亦不禁連聲驚呼。執法人員趕至登樓調查，並以涉嫌「高空擲物」拘捕一名18歲男住客，並把他送院檢驗。不少網民對事件議論紛紛，有人表示「（被輪胎）掉中即時死亡，見到都驚」，另有人直指疑犯「應該要睇精神科醫生」。

現場為麗城花園二期一座一高層單位，昨日上午10時許，有人發現不斷有雜物從該單位飛墮街上，被掟下的紙張更隨風向下翻滾。由於雜物不斷被拋擲落街，有住戶相信是有人蓄意所為，遂慌忙報案求助。執法人員接報趕至，隨即圍封現場，被掉下的家居雜物散滿地下幼稚園對開空地，另在大廈3樓平台均全是雜物。現場所見，被掉落街的物品包羅萬有，包括電視機、行李篋、電腦及輪胎等，幸好沒有造成人命傷亡。

有女住戶拍攝到輪胎飛墮落街一刻，並把影片上載到社交平台。片段可見一條私家車輪胎，在飛墮至3樓平台後，由於衝擊力巨大，輪胎繼而反彈並飛墮街道。當時街上有一名途人，幸好未被輪胎擊中，否則後果堪虞。拍攝的女住戶目睹眼前景象，即被如廝驚險的場面嚇驚，忍不住連聲呼叫「嘩、嘩，車轆呀，報咗案未呀，大佬」。

執法人員接報趕至，隨即封鎖現場並登樓進入涉案單位，經初步調查後，以涉嫌「高空擲物」罪，拘捕一名姓盧（18歲）男住客。由於他精神狀況有異，其後由救護車送院檢驗。據悉，盧疑有情緒病紀錄。

「好彩過咗排隊睇中醫時間」 事件隨即惹來網民熱議，有人指上址停泊了流動中醫車，「好彩過咗排隊等睇中醫派飛時間」而無人受傷，但受事件影響中醫車亦需開走；有人則指幼稚園門口無人被雜物擲中屬好彩，「現在放聖誕節假期，平時真係好多家長及學生」；另有人指這麼多雜物掟落街令人震驚，「掉中即時死亡，見到都驚」、「（疑犯）應該要睇精神科醫生」。不過，亦有人質疑「點解屋企會有條車胎」、「好彩彈落灣景果度冇中到人」及「一定要嚴懲」等。