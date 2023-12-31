迎氫能急速發展 學者促政府解釋風險

【本報訊】本港近年推動氫能源產業發展，香港第一部氫能雙層巴士將於明年一月在街上行駛。香港城市大學能源及環境學院教授吳永豪昨日提到，政府將於明年上半年制訂《香港氫能發展策略》，展開修訂與製造、儲運和使用氫能相關法例的工作，認為預示了氫能即將在香港迎來快速發展的時代，他又指應同時進行積極主動的公眾教育，向公眾解釋氫能的利與弊、機遇和挑戰。因一般而言，安全風險的擔憂需要更多努力和更長時間的解釋讓公眾釋懷。

加氫站旁人口密度指標須清晰 吳永豪在電台節目表示，氫能發展對達成碳中和扮演着重要的角色，但綠色氫氣目前還沒達到技術成熟的階段，市面上還未有相關商品，不過亦不應延遲發展氫能經濟，否則當綠色氫氣生產技術成熟時，已來不及對接應用。在推動氫能驅動的公共交通願景下，他認為必然要建設加氫站，但因應加氫的壓力技術指標、加氫站建設地點周遭的人口密度指標、氫氣作為危險物品的歸類，都必須有清晰的政策指引。

吳永豪表示，利用氫氣為能源時，它唯一的副產品就是水，並沒有釋放二氧化碳或其他溫室氣體。他指雖然社會對氫能的認知還不是很深入，但是我們在香港生活上已經和氫氣息息相關，例如家用的煤氣成分中就高達50%氫氣，亦只有香港和新加坡的民用輸氣管是有着這麼高成分的氫氣。

他認為，香港有着領先的能力和豐富的經驗，但目前這些氫氣，是由化石燃料提煉而成，製作過程仍然釋放大量二氧化碳，這並不能讓社會達到減碳排放的目標。