廢村校活化社企 舊生母女滿滋味

用作生命教育 辦慈善騷大唱金曲 廢校重生成社企，舊生回校百般滋味。自上世紀90年代起荒廢的元朗竹慶公立學校，獲港府撥款並批予果園社企活化作生命教育、有機耕種、書室及社區活動場，明年一月將舉行首場慈善籌款音樂會。本報記者日前與兩名該校的畢業生重遊舊地，年屆古稀的首屆畢業生江女士，見證母校由廢墟活化成社企，以另一重身份服務市民，感觸良多。

1961年建校的元朗竹慶公立學校是當時讓農村小孩讀書識字的官立村校。時至1993年因收生不足而殺校，一直荒廢超過20年，近年終獲港府撥款2,500萬元活化，並交予果園社企負責營運。早在1965年畢業，屬於該校首屆畢業生的江轉有，日前在同是該校畢業生的女兒陪同下重返母校，她看到廢校活化後煥然一新，頓時笑逐顏開。

「我當時係轉校過嚟，呢度學費平啲嘛！」江女士憶述起兒時學費每月2.5元，當時女性都缺乏讀書機會，她算是少有可以讀完小學的女性。她在該校讀了兩年，到小學畢業時已17歲，之後無繼續學業。她還記得上學時會學習數學及音樂等，班主任和數學老師都是姓梁的，「唔知佢哋仲喺唔喺度？」

江的女兒陳巧雲是該校第19屆畢業生，她見到學校活化後美輪美奐，感到極快樂及感恩。她憶述當年聽到殺校消息時很感觸，但她理解歷史演變，而母校在別人眼中是廢墟，但卻被社企視為瑰寶，並將用作生命教育等任務。她冀這份價值可以延續下去，是很難得兼具重大意義。

難忘落雨擔遮蹲廁 陳憶起當年上學很開心，老師關愛學生及用心教書，她最喜歡上體育及音樂課，也愛英文課。被問到最深刻經歷，她遙指門外的廁所，稱當時廁所是蹲廁且無沖水系統，環境非常惡劣，「每次去廁所都要行出班房，落雨要擔遮，去幾次就成身濕晒！」

果園社企成功活化廢校後，將多個課室改建，部分化身水耕機種稙場，亦有書室及可供練習瑜伽及跳舞的多用途活動室，由多名義工協助打理，現時已獲機構捐贈書本及桌椅等器材，萬事俱備，正籌備開幕。

獲該社企委任為榮譽健康總監的歌手杜德智，見證廢校活化過程。他指首次開電單車過來，差點被不平的地面絆倒，如今學校變得很美，也有大型舞台及空間，可邀請不同人士表演。他將於明年1月6日舉行一場慈善籌款音樂會，透過音樂及運動，邀請150位長者欣賞經典金曲，讓他們有個快樂回憶，而音樂會屬慈善性質兼為社企籌募經費，盼每位長者能獲得500元贊助，期望善長慷慨解囊，為社企出一分力。果園社企會長及創辦人梅廣亮指，社企需要以自負盈虧營運，估計每年需約100萬元營運經費。