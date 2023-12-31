扮豪客掠金鏈 尼漢極速就擒

【本報訊】南亞兵團又犯案禍港！昨日下午1時許，一名假扮豪客的南亞裔男子，進入尖沙咀彌敦道161號栢麗購物大道一間珠寶店後，聲稱要選購金飾，店員不虞有詐熱情招待，並且從飾櫃內取出多條金鏈讓其試戴。期間，該名南亞漢趁職員不察，擸走一條約值35,900元金鏈後，隨即奪門而出，並沿彌敦道往尖沙咀方向逃去，52歲女職員見狀，慌忙報案求助。

奪門逃走被截獲 據悉，該名南亞漢逃至海防道近九龍公園時，被趕至兜截的執法人員當場截獲，並在其身上起回懷疑涉案的金鏈贓物。人員經初步調查後，以涉嫌「盜竊」罪拘捕該名持香港身份證的40歲尼泊爾籍男子，並把他帶走作進一步調查。

南亞兵團及假難民禍港擾民久未解決，每年港府涉及假難民的開支數以億元計。目前本港約有14,694名免遣返聲請者，不少人濫用機制留港作奸犯科或做黑工，帶來嚴重治安問題。當局2023/24年度預算花費14億元在他們身上，比去年度修訂預算的10.68億元大幅增近31%。而本年度的預算花費加上過去11個年度的花費，即整整12個年度白白花費高達110億元，數目不菲。