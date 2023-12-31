沙頭角支線洪嶺站 毋須禁區紙可遊覽

【本報訊】沙頭角禁區將迎來第二期開放計劃，但市民前往該計劃指定範圍遊玩仍需先申請禁區紙。若嫌申請禁區紙麻煩，需來一趟即興遊，沙頭角禁區周邊尚有其他著名景點可以遊玩，包括廢棄鐵路沙頭角支線僅存的唯一建築物「洪嶺站」。市民乘巴士即可以前往，即使未能取得禁區許可證也能自組本地歷史深度遊。

上世紀10年代沙頭角一帶有鐵路覆蓋，當年港英政府為了促進新界東北交通發展，在1911年興建沙頭角支線，連接現時的粉嶺站及沙頭角，並於翌年正式通車。沙頭角支線全線有11個車站，洪嶺站是其中一個。直至1924年，沙頭角公路通車，居民改以公路出入為主，沙頭角支線亦於4年後殺線，至今僅剩洪嶺站被保留，並被古物古蹟辦事處列為3級歷史建築。

除了舊車站，沙頭角的李氏世居和鏡蓉書屋亦反映當年居民生活。籍貫客家的李氏家族於清朝初期遷居至香港，並興建俗稱「卜卜齋」的私塾鏡蓉書屋，吸引不少大埔、沙田、荃灣甚至深圳的學生遠道而來求學；鏡蓉書屋已被定為法定古蹟。至於李氏世居，其中一幅外牆的大理石浮雕像，描繪詩人李白酒醉時命令宦官高力士為他磨墨拂紙，即席揮墨的場景。

可乘九巴輕鬆到達 市民沿着鹿頸路走，一旁是寧謐的沙頭角海，可以遠眺港深邊境之地的沙頭角，另一旁則是綠樹林蔭的山嶺，寫意非常。上述景點，市民乘搭九巴78K、277A，以及明年元旦起開辦的78S號線均可輕鬆到達。