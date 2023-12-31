3男女墮公檢法騙案 共失76萬元

【本報綜合報道】澳門再發生3宗「公檢法」騙案，合共損失折合超過76萬澳門元。3男女分別收到騙徒來電後信以為真，向對方透露銀行帳戶號碼及密碼，最終存款被人轉走。

透露銀行帳號及密碼 其中一案事主是非澳門居民的女大學生，她在上月1日收到電話語音留言，對方自稱「澳門出入境部門人員」，指事主有掛號郵件，要求事主聯絡相關人員，否則將被限制出入境。事主按指示照做，惟對方指事主名下內地電話號碼發放大量詐騙短訊，隨後將電話轉接至「福州市公安局」。

事主按指示視像調查，對方出示「通緝令」，事主未疑有詐按要求提供銀行帳戶及密碼。直至本月上旬，騙徒再要求事主轉帳4萬元人民幣（約4.4萬港元）「手續費」，事主轉帳後再無下文，至近日查帳發現約54萬澳門元被人轉走，上周四（28日）報案。

另兩案事主為一男一女，近日分別收到「上海市公安局」來電，被指名下電話發放大量詐騙短訊，兩人接受視像調查提供銀行帳戶資料及密碼，事後查帳發現存款被轉走，分別損失18.5萬多港元及3萬澳門元，當地執法部門正對案件調查。