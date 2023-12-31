鍾翰林潛逃求庇護 華促英緝拿遣返

大使館發言人強調，香港是法治社會，執法必嚴，違法必究，挾洋自重，企圖逃避法律責任是徒勞無功的，必將依法追究。鍾翰林在英國接受法新社訪問，指自己只帶4萬港元現金就離開香港，一到沖繩就買機票去英國。他指控國安處提供500至3,000港元線人費索取圈子的情報，更提出要帶他返內地，令他感到受直接威脅。他指國安署完全控制其生活，甚至影響人身安全，並聲稱在囚期間，監獄會播愛國電影、中史講座和文化表演，懲教人員會對囚犯說教，指他們被美國人收買干擾中國的發展。他相信英國政府不會同意北京實施國安法打壓港人，亦不會接受香港指控他是罪犯。至於香港執法部門則回應指，一直循不同渠道、方法及人物等收集與危害國家安全行為有關的情報，行之有效。