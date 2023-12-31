鍾翰林潛逃求庇護 華促英緝拿遣返
【本報訊】已解散的香港組織「學生動源」前召集人鍾翰林違反監管令，已往英國尋求政治庇護。中國駐英國大使館發言人上周五（29日）指，鍾翰林違反監管令，潛逃英國，香港懲教署已發出召回令，對其依法通緝，館方敦促英方盡快將其緝拿歸案並遣返香港。
大使館發言人強調，香港是法治社會，執法必嚴，違法必究，挾洋自重，企圖逃避法律責任是徒勞無功的，必將依法追究。鍾翰林在英國接受法新社訪問，指自己只帶4萬港元現金就離開香港，一到沖繩就買機票去英國。他指控國安處提供500至3,000港元線人費索取圈子的情報，更提出要帶他返內地，令他感到受直接威脅。他指國安署完全控制其生活，甚至影響人身安全，並聲稱在囚期間，監獄會播愛國電影、中史講座和文化表演，懲教人員會對囚犯說教，指他們被美國人收買干擾中國的發展。他相信英國政府不會同意北京實施國安法打壓港人，亦不會接受香港指控他是罪犯。至於香港執法部門則回應指，一直循不同渠道、方法及人物等收集與危害國家安全行為有關的情報，行之有效。
鍾違反一年監管令
鍾翰林被指發布煽動他人分裂國家的資訊，並處理屬犯罪得益的眾籌款項，在2021年於區域法院承認《港區國安法》中之分裂國家罪、及一項洗黑錢罪，同年11月23日被國安法指定法官陳廣池判處即時監禁43個月。鍾翰林於今年6月5日從大欖懲教所刑滿獲釋，出獄後必須遵守懲教署監管令一年。懲教署上周五嚴厲譴責鍾公然違反監管令，已對其發出召回令，並聯絡其他執法部門通緝他。
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