醫健：伶牙俐齒：牙肉萎縮原因是甚麼？

在牙醫學上雖然牙肉萎縮不是一種疾病，但是牙肉萎縮這一種症狀卻令到很多病人感到十分困擾。究竟牙肉萎縮的成因是甚麼呢？

牙肉萎縮有三大成因，第一是牙周病。當病人有牙周病，牙菌膜積聚到牙肉邊緣位置，牙肉牙骨會發炎，及後形成溶解（萎縮）現象。當牙骨開始萎縮，牙肉失去了原本的承托，及後牙肉也會出現萎縮的情況。在早期的牙周病，牙肉會率先紅腫（炎症），會隱藏了牙骨開始萎縮的事實，到以後牙骨萎縮的程度開始嚴重，牙肉縱使已經腫起，卻要牙肉整體水平明顯下降，病人可能才會比較容易察覺。

刷牙易忽略牙縫牙內側 筆者留意到坊間有不同說法，例如孕婦、吸煙人士或是糖尿病患者會比較容易有牙肉萎縮症狀。與其說是比較容易有牙肉萎縮症狀，應該更正為孕婦、吸煙人士或是糖尿病患者較其他人容易患上牙周病，繼而出現牙肉萎縮的情況。所以要處理的話，應該先將牙周病處理好，然後再尋求補回牙肉萎縮了的部分的可能性。

牙肉萎縮的第二個成因是刷牙過分用力，導致牙肉損傷，繼而萎縮。相比起上一代上兩代的人，現今世上普遍對於牙齒健康整潔更注重，每天刷牙變成基本動作，的確為口腔健康帶來正面影響。但是，大部分人只知道要刷，卻有出現「資源錯配」情況。因為對口腔清潔的認知不足，牙縫裏面和牙齒內側面的清潔不足，牙齒外側面則「喪刷猛刷」，沒錯外側面是很乾淨，不過往往會發生刷蝕牙腳，刷到牙肉萎縮的情況。

第三，牙腳身處牙骨外也會大大增加牙肉萎縮的可能性。牙骨又名為牙槽骨，正常情況下，牙齒在牙槽骨裏面形成，前後左右也有骨頭承托，外面再鋪上牙肉保護，萬一牙齒移出牙骨，牙肉失去承托也有機會出現萎縮。那甚麼情況牙齒會移離牙骨呢？例如牙齒不整齊，某隻牙齒被擠出牙骨，又例如病人接受坊間矯齒商品電腦排位，只顧排齊牙齒卻沒有留意到骨頭位置等情況都有機會造成牙齒被推出牙骨，及後牙肉萎縮的情況。

除了以上三點，牙肉牙骨的表型（phenotype）亦會影響牙肉萎縮的可能性。人有天生高矮肥瘦，牙肉牙骨也有天生厚薄不同。當某某牙肉牙骨比較厚，面對發炎的攻擊，或是擦牙的過分用力或是牙齒被推出牙骨，厚骨厚肉的病人牙肉萎縮的機會也會相對較低。

牙周治療科專科醫生陳溢謙