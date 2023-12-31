小天瑜心衰竭 生命或在倒數 父：椎心之痛

強心藥作用微 全城祈禱集氣 罹患橫紋肌肉瘤女童周天瑜，3年前於瑪麗醫院接受手術懷疑因醫療事故而慘成「植物人」。其父多年來一直為愛女討公道，惟小天瑜可能未必等到真相大白的一日。醫生表示，天瑜最近持續低血壓、心跳減慢，心臟開始出現衰竭，情況並不樂觀。天瑜父親指天瑜「生命可能已經正在倒數」，他又呼籲大家繼續為天瑜祈禱。

「與其受苦 不如讓她舒服回天鄉」 小天瑜父親昨日在社交平台發文，沉重表示「終於來到了這一天」。醫生告訴他們，天瑜最近持續出現低血壓，心跳減慢的情況，相信是心臟已經開始出現衰竭，數日前已開始使用強心藥，但都起不了很大的作用。醫生於上周四（28日）告知天瑜父親，情況並不樂觀，「可能過不了這一關」。

天瑜父親續在貼文中道出，天瑜的生命可能已經正在倒數，他們都明白，以天瑜現在的情況，與其讓她繼續受苦，倒不如讓她舒舒服服地回到天鄉，相信這也並不是最壞的結局。

手術間停心跳 慘變植物人 聽聞噩耗，天瑜父親指，雖說有心理準備，但當事情真的要發生的時候，「錐（椎）心之痛實在難以形容」，現在只能盡量多抽點時間陪伴天瑜，陪她走完人生的最後一段路，並希望大家繼續為天瑜祈禱。

今年8歲的周天瑜2018年10月確診患上橫紋肌肉瘤，經化療後病情一度有所好轉。惟2020年5月於瑪麗醫院接受切除腫瘤手術期間，懷疑出現醫療事故，期間天瑜心跳暫停、醫生為她剖腹排出積水，成功恢復呼吸和心跳。但因手術期間長時間缺氧、心跳停頓52分鐘，疑被延遲輸血達48分鐘等，天瑜腦部嚴重受損，手術後一度處於昏迷狀態，最終成為植物人。

天瑜父親控訴醫院多項醫療失誤，其後向醫院管理局提出民事索償，雙方於今年11月中達成和解協議，另就懷疑醫生涉篡改手術紀錄報案，繼續追究刑事責任。