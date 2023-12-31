市建局青協辦工作坊 中學生考察失修舊樓

【本報訊】為加深學生對市建局工作、市區更新事務及公共政策的認識，市區重建局與組織合作，舉辦「URA青年說」計劃。是次計劃共有25位來自14所中學的中三至中五學生參與，實地考察土瓜灣舊區內樓齡約50年、缺乏維修的唐樓，並讓他們參加工作坊分析現行樓宇復修策略及提出改善建議，再向「模擬董事會」彙報成果和想法。有學生指計劃令她大開眼界，面對即將來臨的大學選科，計劃更幫助她確立了對法律和公共事務範疇的興趣。

安排一系列領袖訓練 「URA青年說」是市建局與香港青年協會轄下的領袖學院合作舉辦的青年領袖培訓計劃。計劃以「如何加強業主責任，積極進行樓宇維修及預防性維修」為討論主題，安排學生接受包括研究分析、政策制訂、推廣、演說技巧和團隊合作等一系列領袖訓練，並安排學生實地考察土瓜灣舊區內的舊樓。

有份參加計劃的何雅儀和丁婧艷，自小居於將軍澳新市鎮，首次踏足失修舊樓，走過8層樓梯，目睹大廈梯間、走廊因電力裝置失靈而變得黑漆漆；室內單位牆身滲水導致天花石屎剝落、鋼筋生銹外露；大廈後巷因喉管日久失修損毀，傳出惡臭等問題，她們除了有視覺和嗅覺的震撼外，實地考察亦引導她們就問題作深入思考。

丁婧艷表示，舊樓考察為她「打開新世界」，令她明白到樓宇維修與每個人息息相關；而何雅儀亦稱，最令她印象深刻的是考察時市建局人員運用不同的香港法庭案例，甚至外國例子作出講解，引發她進一步研究與建築物及大廈管理相關法律的想法。