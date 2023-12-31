女子東京擅登機 國泰飛港航班延誤

【本報訊】國泰航空仍未恢復正常航班服務，繼昨日至少22班機取消，今明兩日暫有16班機取消，受影響地點以北京、新加坡、悉尼、墨爾本等地為主。此外，國泰上周四（28日）下午一班由東京成田機場飛往香港的航班，有一名女子擅自登機，最終航班延誤約1.5小時。國泰回覆本報查詢時證實事件，就延誤及造成不便致歉。民航處稱已要求國泰跟進及調查，並提交報告。

今明暫共16航班取消 國泰航空連日取消不少航班，綜合機場管理局網頁及Hong Kong Aviation Forum的資料顯示，昨日再有至少22班航班取消，今日及明日元旦，暫分別有13班及3班機取消，受影響地點以北京、新加坡、悉尼、墨爾本等地為主。由前日（29日）至元旦期間，國泰至少有55個航班取消。國泰上周四曾發聲明解釋，流感季節機師因病缺勤較預期多，決定主動取消個別航班。但有機師工會認為，主要是因為人手不足。

此外，國泰上周四下午一班由東京成田機場飛往香港的編號CX521航班，有一名女子擅自登機。據了解，起飛前該女子在機艙不斷轉換座位，未能向機艙服務員出示護照及登機證，最後被日本警方帶走。當時全體乘客須攜隨身行李下機，以作機艙保安檢查，航班延誤約1.5小時。

國泰回覆查詢時表示，地勤人員在該航班的登機過程中，發現一宗未經許可擅自登機事件，已立即報告並求助，當地警方隨即將肇事者帶離航機扣查。機長按照國泰航空的標準運作程序，決定做全面保安檢查，期間所有乘客須暫時離開機艙。國泰指出，該航班同日晚上10時22分安全抵達香港，就航班延誤及事件造成不便向乘客致歉。本港民航處回覆稱，已向國泰了解事件，並已要求國泰作出適當跟進和調查，並向該處提交報告。