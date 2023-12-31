今外出慶祝除夕 勿亂拋垃圾

【本報訊】今天除夕夜，不少市民會外出慶祝。康樂及文化事務署昨日呼籲市民，在慶祝除夕時保持地方整齊清潔並注意安全，又會與相關部門的執法隊伍加強巡邏，對亂拋垃圾、非法擺賣及蓄意破壞公物等行為採取執法行動。而近日舉辦夜市活動的廟街亦吸引了不少外國遊客和港人到訪，有政府官員透露，首半個月已錄得逾20萬人次，平均人流比之前上升3至4倍，預計逾三成是來自各地的遊客，形容數字令人鼓舞。

在除夕夜，康文署將與其他政府部門在轄下場地，特別是預計有大批人群聚集參與倒數活動或慶祝的地方，採取一系列措施以確保地方清潔及安全，包括九龍海旁一帶的香港文化中心露天廣場、梳士巴利花園、星光大道、尖沙咀海濱花園、市政局百週年紀念花園和啟德空中花園等。康文署發言人又呼籲市民，在慶祝除夕時應保持地方清潔，署方會在上述場地展示提醒市民保持場地清潔的宣傳物品，以及加派清潔工人及保安員在場工作。

當局指廟街夜市打響名堂 廟街人流如鯽，有政府官員表示，攤檔商戶非常滿意是次安排，生意額比以往多很多；而旅發局做了不少工夫，例如在廟街及油麻地的當眼位置，擺放別具地道風味的裝置藝術，將廟街包裝成「打卡」熱點；主動邀請多名擁有大批粉絲的KOL到廟街參觀，在不少國內外的社交平台宣傳，讓「廟街夜市」在線上打響名堂。政府未來將聯同各界舉辦更多類似活動，讓市民生活更開心，遊客體驗更精彩。