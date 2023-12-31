外遊跨年 兩日近82萬人次離境

【本報訊】元旦假期開始，港人北上消費、海外旅遊成風，離境人潮又現。昨日起是一連3日元旦假期，各出入境口岸又見人潮，截至昨日晚上9時，各口岸已錄得超過84.5萬人次出入境，其中逾44萬人次是出境。另外也有不少人趁上周五（29日）晚上離港，上周五的總出境人次達37.9萬，當中香港居民佔71%，即約27萬人次出境。

高鐵西九龍站人頭湧湧 最多人出境的口岸，首三位分別為羅湖、落馬洲支綫及機場。截至昨午，羅湖口岸有約8.1萬人次出境，其中香港居民及內地訪客分別佔約81.7%及17.3%，即有約6.6萬人次及1.4萬人次由羅湖口岸。其次為落馬洲支綫口岸及機場，總出境人次分別為6.9萬人次及5.8萬人次，反映港人在元旦假期北上消費更甚於到海外旅遊。

不過，內地抵港人次亦見上升，上周五有超過8.4萬人次的內地旅客訪港，較前一日增逾萬，昨日高鐵西九龍站人頭湧湧，有內地旅客聲稱趁元旦假來香港避寒，亦有旅客來港購物，有人則表示專程來港，希望在港度假迎接新年。多個內地旅客打卡集中地昨日都十分熱鬧。