谷消費靠內地客 倡供3萬免稅額

北上成風打殘 零售業爭南下續命丹 為吸引更多內地遊客來港消費，提振本港經濟。有政界人士早前出席全國人大常委會會議時，與多名人大代表提交促進香港旅遊業的建議，包括放寬一簽多行及個人遊城市，以及將內地訪港旅客免稅額調升，由5,000元增加至3萬元，指有關建議是借鑑海南自貿區的經驗，期望促進本港零售業，有關建議正等待常委會工作辦公室回覆。

促恢復深圳戶籍一簽多行 現時每逢假日，港人北上旅遊消費成風，該政界人士認為有需要爭取更多內地旅客南下訪港，建議恢復深圳戶籍一簽多行，並在評估可行基礎上探討一簽多行及一周多行政策，有序擴大到大灣區內地9個城市；同時考慮香港旅遊承受力，從49個開放「個人遊」城市，逐步擴展到更多內地城市。鑑於內地訪港旅客的免稅額只得5,000元，且十多年未有調整，建議有關免稅額增加至3萬元，料可刺激旅客的購物意欲。

該政界人士稱接觸不同行業，都認為目前的免稅額太保守，會壓抑內地訪港旅客的購物意欲，畢竟5,000元在海味街都買不到甚麼，業界亦早就留意到目前的免稅額是有影響的。而海南自貿區2011年實施離島免稅政策以來，已經歷9次調整，免稅額由5,000元增至10萬元，是值得香港借鑑的經驗。雖然提升至3萬元的主張，或會有人覺得保守，因為一個名牌手袋都超過3萬元，但作為調升免稅額的第一步，先放寬至3萬元的水平，絕對有信心增加訪港遊客購物意欲，提振本地旅遊和零售業。又指香港從來都是好客之都，希望在可承受之下有更多旅客來港，不擔心「旺丁不旺財」的現象。

籲增羅湖落馬洲通關時間 除了調升旅客免稅額，該政界人士亦已向中央提出進一步優化通關措施，包括延長落馬洲支綫管制站、開放時間至午夜12點，與羅湖站看齊，研究周末及假日，羅湖及落馬洲支綫管制站開放時間可以延到更長。深圳灣及香園圍/蓮塘先實施24小時通關，然後逐步到其他口岸。同時建議在重建或新建口岸實施合作查驗、一次放行，放寬內地居民來港一簽多行，吸引更多旅客。