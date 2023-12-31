垃圾徵費禁派膠餐具 明年4月先後實施

【本報訊】新一年多項措施將會實施，或直接影響港人生活。當中除垃圾徵費將於明年4月1日實施外，同月22日，將實施首階段管制即棄膠餐具及其他塑膠產品，即禁止食肆提供即棄塑膠餐具，包括發泡膠餐具等，並暫定2025年第二階段全面落實所有管制，但未有公布確實的落實日期。

首季起發放兩萬元生育獎勵金 針對近年本港生育率創新低，當局推出鼓勵生育的措施，包括在2023年10月25日或之後出生的每名初生嬰兒，向其父母派發兩萬元獎勵金，以鼓勵生育，並由明年第一季起發放，措施持續3年，其後再作檢討。同時亦有一系列配合措施逐步推展，明年4月起，有嬰兒出生家庭透過「家有初生優先配屋計劃」，可縮短一年輪候公屋時間；年中起，新居屋揀樓新設「家有初生優先選樓計劃」優先選樓，額外預留單位總數10%配額讓該組別優先揀樓，直至該子女年滿3歲為止。

另外，當局為進一步豐富人才庫和吸引更多新資金來港，最新公布有關「新資本投資者入境計劃」。申請人須在提出申請前兩年內，絕對實益擁有不少於3,000萬港元淨資產。新計劃下獲許投資資產分3個類別，分別是股票、債券、存款證及後償債項等金融資產；非住宅房地產，申請人需於以上兩個類別投資最少2,700萬港元。第3個類別是「資本投資者入境計劃投資組合」，申請人需投資300萬港元到投資組合，投資組合將會成立並由香港投資管理有限公司管理，向與本港有關連的相關公司或項目作出投資，目的是支持創科及其他重點行業發展，目標於明年中推出及接受申請。當局預料指，以往計劃平均每年有4,000人申請，若以今次計劃的要求3,000萬元作計算，能為本港帶來1,200億元的新資金。