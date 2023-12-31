新年即吹加風 泊車醫肚荷包痛

【本報訊】新一年來臨，各大機構先吹加風！明日即1月1日起，房委會管轄下的停車場上調收費，私家車露天停車位月租為1,570元至2,610元，有蓋停車位則為1,900元至3,150元。翌日、即1月2日起，連鎖快餐店麥當勞的全線產品又會加價1元，平均加幅2.6%。除此之外，電費、垃圾徵費都陸續有來，市民生活負擔勢有增無減。

根據房委會公布，私家車、輕型貨車及電單車泊車位時租亦於同日起上調1元；私家車泊車位的「日泊」和「24小時泊」收費則分別上調5元及10元。另外，大型巴士露天停車位加160元，有蓋停車位加180元；電單車露天及有蓋停車位則分別加30元及40元。

至於影響每家每戶的都市固體廢物收費（垃圾收費），明年4月1日便實施，垃圾袋視乎大小收費0.3元至11元，環保署曾預計3至4人家庭每月垃圾費用開支約為30元至50元，市民的管理費亦有機會因管理處需要人手處理違規垃圾問題而有所增加。

兩電基本電費上調 中電及港燈的電費亦將於明日起調整，基本電費分別上升3.1%及4.4%，不過由於燃料調整費下調，中電下調25.3%，港燈下調44%，最後中電淨電費減7.4%，港燈更減16%，是自2017年起7年來首度減電費。

考生亦受加風影響，文憑試（DSE）考試費明年將加價3%，其中報名費由534元加至550元，語文科考試費由697元加至718元，其他預計由466元加至480元。