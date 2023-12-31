救市冇計 2023徘徊谷底 盼明年挽頹勢

股樓跌不停 復甦如泡影 假難民圍城 今日是2023年最後一天，送舊迎新之際，經歷一年股樓雙殺、經濟低迷、移民棄城、詐騙環生甚至假難民圍城等折磨香港人，由中產到基層都苦不堪言。展望2024年，市民均翹首盼望香港能走出低谷，商界人士認為，在內地競爭加劇、北上潮流方興未艾的衝擊下，本港零售、飲食業壓力仍大，質疑港府以毫無新意的「夜繽紛」迎戰，無助市道好轉。學者則指，除競爭壓力外，香港還有政府錄得巨額財赤、金融競爭力轉差的內傷，「財務唔安全更大件事！」幸而美國來年有機會減息，有助紓緩樓市及中小企業的壓力。

今年即將謝幕，港股全年下跌了13.82%、港樓則連跌最少7個月，樓市劈價風席捲港九新界，無一盤幸免。本地經濟增長則大不如預期，當局先後兩度下調全年經濟增長率，並在去年遭受疫情嚴重打擊的背景下將全年經濟增長下調至僅增長3.2%，疫後復甦終變泡影。

夜繽紛欠特色 難持續吸引消費 酒吧業協會主席錢雋永總結即將過去的一年指，前景不明朗，酒吧業生意很受經濟環境影響，「股票市場長期萬幾點都唔會大力消費。」他指客人的消費力已減少了一至兩成，現在北上消費成趨勢，擔心明年會下跌兩成至三成。談到近期政府推出夜繽紛救經濟，錢認為，活動太「一式一樣」：「市民去夜市一次就過癮，第二次就悶，第三次第四次就唔得。」他認為港人是「貪新鮮」，不能一條橋用到老，題材內容亦要多元化。對於港人北上，他預期今晚除夕倒數的生意亦會比去年差約兩成。

市民拒破慳囊 餐飲業長假更愁 稻苗飲食專業學會會長徐汶緯則預期明年整體表現與今年「差不多」，主要是消費者人均消費下降，由疫情前的1,000至1,200元，降至現時的僅600至800元，消費力下降約三分之一。徐又提到，疫後市民消費模式改變，以餐飲業為例，以往都是假期生意較平日好，而現時正相反，甚至「長假表現更差」。他表示，現時業界生意僅達2018年的八成至九成。他又指，若美國宣布減息，可減輕供樓負擔，釋放消費力，有助本地股票、樓市復甦。

香港中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波憂慮，除夕元旦會像聖誕長假般「旺丁不旺財」，「佢哋（內地旅客）嘅消費模式唔同咗，好多都係Day Trip，倒數完可以去皇崗過關。」他表示，現時正值全年最旺的季節，但擔心熱鬧過後會無以為繼，「農曆新年後可能麻煩一啲」，建議政府「中長期要諗諗可以做咩」。

高物價經濟硬傷 學者：檢討稅基 疫後港人北上成風，有機構建議政府徵收陸路離境稅，增加市民離境成本，吸引他們留港消費，李兆波認為不可行，徵收離境稅或許可減少市民北上次數，但他們可能每次北上花費更多。他建議，本港零售業應在可能範圍內盡量提升服務，舉例，疫情前不少商戶只重視內地客，完全忽略本地客，「啲人（本地人）係會記得，服務唔係咁。」

對於明年經濟前景，他預料，情況與今年相若，認為疫情前的餐飲及零售光景不再，「疫後做嘅嘢都係食老本」；又指本港高物價是高地價政策下的「變相徵稅」，政府有必要檢討稅收結構，「20幾年冇做過檢討，市道好嗰陣咪有層遮羞布囉。」又指「財務唔安全，就乜都唔靈，政府本末倒置咗。」