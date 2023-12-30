外遊高峰缺運力 航空樞紐徒虛名

剛過去的聖誕節假期港人蜂擁外遊，短短4日，總出入境人次超過200萬。很可惜，本港航空運力仍遠遠未能恢復到疫情之前，「龍頭」國泰航空連日來取消多班航班，僅昨日至少21班航班被取消，佔比多達百分之八。國泰解釋，機師因病缺勤較預期多，但工會踢爆主因是人手不足，恐下一個外遊高峰、即農曆新年期間將「歷史重演」！

平安夜起一連4天，國泰取消了至少十多班航班，昨日取消的航班更多，離港、抵港合共超過20班，主要是東南亞的短途機。國泰解釋，目前正值流感季節，機師因病缺勤較預期多，決定主動取消個別航班，強調整體營運保持正常。惟機師工會則直指跟流感無關，而是人手嚴重不足所致。

國泰目前約有2,500名機師，只及疫情前的五成多，而運力卻恢復到疫情前七成，十個煲七個蓋，想一想也知必會出事。法例訂明，每名機師28天內飛行時數最多100小時，12個月內不得飛多於900小時，以免機師過勞影響飛行安全。不少機師近期每月飛行時數已貼近100小時上限，再不加強招聘，來年肯定無法全面恢復運力，農曆新年出遊高峰，恐怕更多航班會被取消。

顯而易見，工會所說是實情。疫情肆虐3年，各地封關鎖國，全球航空業陷入史無前例的低谷，國泰也不例外。為了維持營運，又是港府斥資打救，又是各項裁員節流，當時被炒的機師、機組人員以至維修後勤等人員，不計其數。如今疫後全面復常，人手不足情況隨即凸現，即使已增加招聘，但開出的條件不算標青，未能吸引人才，連舊人也不願回巢。可以看到，近期有海外航空公司來港招聘機師，例如阿聯酋航空，繼年初後下月再來，開出的薪酬比本地航空公司普遍高一成。人望高處，水往低流，既然機師等職位這麼搶手渴市，他們選擇條件更好的僱主，絕對是自然的事。

回歸以來，港府一直強調香港是亞洲區的航空樞紐，也是國際知名的最繁忙機場之一。「十四五」規劃綱要甚至提出「支持香港提升國際航空樞紐地位」，確立香港成為國際航運中心。實際上，耗資1,415億元興建的機場三跑系統已於2016年動工，當中第三跑道去年11月正式啟用，整個系統預料明年底便會完成，港府強調屆時機場吞吐量可望增加五成，大幅提升機場客貨運能力，擺出前途一片光明的姿態。

說的比唱的還好聽，問題是，航空公司人手不足，運力不繼，必然牽一髮動全身，所謂的國際航運中心勢必遭受重創。連日來，突然遭取消航班的乘客被弄得手足無措，大失預算，一旦乘客對航空公司失去信心，生意勢必更難做。何況競爭來自四面八方，亞洲區內，新加坡愈做愈旺，以至內地多個大城市的國際機場，包括廣州白雲國際機場，一樣精益求精。香港在全球最佳機場的排名已連跌5年，港府及機管局豈能聽之任之！