龍七公：躁人之辭多 華夏文化亡矣

近日台北有一位女教師網上拍片，怒斥台灣教育部：「政府近日大量刪減文言文課文，旨在去中國化……此舉弄得學生寡廉鮮恥，更令台灣的語文水平江河日下。」此片一經上載，一石激起千重浪，點擊率登時逾千萬，社會各界議論紛紛，群情激憤。有一位前電競選手、數理補習天王針鋒相對：「文言文是死文字……浪費學生時間，降低國力。」行政院副院長鄭文燦更大聲疾呼：「教育不是靠背誦文言文。」文言文真的是死文字嗎？

師古文言簡意賅 我國語文幾千年來一脈相傳，隨時有變化，但萬變不離其宗，再怎麼日新月異，也是源於華夏文化。文言沒有死，最詰屈聱牙的《尚書》，裏面也有不少目前尚在使用的詞句。白話文是繼承文言文而來，如要寫好白話文，如何能不先從研讀文言文入手？文言文搞不通，休想寫好白話文。現代中文有兩個毛病，一是太過白話化，連篇累牘的「呢阿嗎啦」，絮絮叨叨，令人生厭。一是過分西化，像是翻譯，失掉了我們自己語文的味道，加上許多不倫不類的新造詞例如「前瞻性」、「以結果為目標」、「頂層設計」、「底線思維」、「我和我們」……益發刺目。

文字作品無不崇尚簡練。古語云：「吉人之辭寡，躁人之辭多。」才性不同，情見乎辭。是故語言也有層次，或清雅，或庸俗，或冷雋鋒利，或蘊藉風流。《古文觀止》文章雋美，須知古人並非各個都是如此文采風流，一部《古文觀止》實乃從上下三千年間選出二百多篇佳構，「十步芳草，掞其芬芳」。

我寫的雜文誠無足觀，或譏其半文半白，然哉然哉，如果白話文是繼承文言文的傳統，是沿襲幾千年來一直使用的文字，如何能不文白相濟？文白夾雜，最早見諸明清的筆記小說。近代白話文運動初期，抵制文言文，斥之為死文字，這種狂熱是可理解，現事過境遷，文言文的好處又漸為人欣賞。文言文的詞藻用典未嘗不可融化在白話文裏。我們談話本來也應該求其雅馴簡練，何況下筆為文？

我想現代青年縱不能讀唐宋八大家，至少應熟讀《古文觀止》之類。記得小時候，老師教我們讀《古文觀止》，選中一篇古文之後，並不立刻開講，而是先行朗誦一遍。我的中學老師當中有兩位特別長於此道，一位是曾傑成博士， 一位是劉衛林博士。前者朗誦鏗鏘有致，聲震屋瓦；後者朗誦輕描淡寫，如行雲流水，但是兩位都能朗誦出文章的韻味。下課後我們還要在自修時低聲朗誦若干遍，大概文章不經朗誦，難以牢記在心。像蘇軾的《潮州韓文公廟碑》，從一開端「匹夫而為百世師，一言而為天下法」，直到最後「公不少留我涕滂，翩然被髮下大荒。」真是大氣磅礴，痛快淋漓，小時候背誦，到老不忘。而且古今至文，熟讀之後，吾輩作文雖不必套用它的筆調，但其起承轉合的章法，攄詞摛藻的功力，永遠值得今人參考。