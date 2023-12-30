笑看天下：人無恥就無敵至佳人辦

以巴衝突嘅新聞不絕如縷。以色列國防軍宣布擴大對加薩地帶嘅地面行動，並指戰事將持續多個月之際，加薩衞生部周四表示，巴人死亡人數已增至逾2.13萬人。有聯合國人權問題專家指摘，以色列正致力於將加薩嘅平民完全趕走。

把巴人全趕走又如何？事實上，正如老朽指出，加薩已成鬼域，根本再不適宜人居住。呢，以色列公共廣播公司周二報道，一名以軍士兵喺加薩地帶戰鬥中重傷並感染真菌死亡。以色列傳染病學會主席拉哈夫教授透露，約10名以軍感染同類真菌，目前在以色列治療。亦有教授表示，非只有士兵面臨感染風險，數名從加薩獲釋嘅人質傷勢嚴重及出現侵入性感染。加薩水源已遭污染，土壤被如此狂轟濫炸，相信亦必有化學彈藥滲入，加薩已成廢墟與一城惡菌，根本不宜人住！

土耳其總統埃爾多安不值以色列劣行，社交網近日流傳影片顯示大批巴人疑似投降後，喺一個體育場脫掉大部分衣服，只穿內褲跪坐草地，就連10歲童也不放過，站在被拘押嘅女性前面，遭受侮辱，呼籲國際社會調查有否違反人權。以軍早前解釋脫去被捕者嘅衣服，係確保佢哋身上冇爆炸物云云。這是繼「欲打之仗，何患無詞」再來一個「欲羞之辱，何患無詞」！真係神係佢，鬼亦係佢！

埃爾多安直斥以色列總理內塔尼亞胡與納粹領袖希特拉沒有分別，並斥責以色列為恐怖主義國家，得到西方無限支持，又認為以色列領導人必須喺國際法庭接受審判。內塔尼亞胡指埃爾多安種族滅絕庫爾德人，最冇資格向以色列說教，並強調以色列國防軍是全球最有道德嘅軍隊！人無恥就無敵，內塔尼亞胡可膺年度至佳人辦！