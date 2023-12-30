撥亂反正：印度崛起 威脅日增

上回提到加拿大在孟晚舟事件為美國當了冤大頭，今日再談談最近與加國交惡的亞洲大國印度。其實印度已稱得上是個世界級大國，雖然莫迪政府先後因疫情及選舉理由，多次押後進行人口普查，令外界無法準確得知該國最新的人口數據，但一般估計印度已於今年中超越中國，成為全球人口最多的國家。

印度經濟在疫情後強勁反彈，GDP首次超越其前宗主國英國，成為全球第5大經濟體，僅次於美國、中國、日本和德國，連股市集資能力最近也超越了香港。許多人可能沒留意，印度的軍事及科技實力其實亦相當不俗，同時擁有核武、航母、洲際及彈道導彈，亦有能力發射衞星以至探月。

隨着國力增強，印度對周邊國家以至全球穩定的威脅亦日增，包括近年多次在邊境主權爭議地區與中國軍隊對峙，在2019年與死敵巴基斯坦爆發軍事衝突，互相擊落對方戰機，後來因疫情才不了了之。

近日有外媒引述向巴基斯坦政府投誠的「俾路支民族主義軍」頭目指出，印度一直暗中資助當地的分離主義活動。中國外交部特意就此作出回應，似在暗示印度亦有在中國境內上下其手。文首提及的加拿大，早前公開指控印度政府策劃在加拿大境內暗殺一名加籍印裔錫克教徒，比起中國對付逃到海外的貪官及異見人士的手法狠辣得多。

此外，印度國內的人權狀況也是劣迹斑斑，在應對氣候變化方面多次拖西方後腿，對俄烏及以巴戰事又拒向美國靠邊站，甚至加碼向俄羅斯購買廉價能源。凡此種種，理應受到美國等西方國家的嚴正關切。由於西方現時的最大敵人仍是中國與俄羅斯，需要借助印度制衡，因此「印度崛起」暫時未演變成「印度威脅論」，但相信這個只是時間問題。